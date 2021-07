“Los filmes me ayudan a sentirme más cerca de mi Isla”

El diseñador gráfico Daniesky Acosta comenzó a interesarse en el séptimo arte cubano a mediados de 2007 cuando llegó a vivir a Londres y asistía, con frecuencia, a muestras de películas y documentales de la Isla organizados por grupos de solidaridad con Cuba en el Reino Unido.

Asimismo, antes de mudarse a Escocia en 2019, colaboró durante tres años con el London Latin American Film Festival y actualmente trabaja con el Festival de Cine Havana Glasgow que, este año, celebrará su séptima edición bajo el nombre “Cuba extraordinaria”, dedicada a la variación global del clima de la Tierra, dado que la mayor ciudad escocesa será la sede, en 2021, de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático.

Ahora, desde su tierra, conversa con Cubacine sobre su trabajo, los daños que ocasiona el bloqueo estadounidense a su gente y lo acontecido últimamente en la Mayor de las Antillas.

“En Londres, Rebel Cinema era el nombre de un cinedebate, alternativo y progresista, en el cual participaban personas de diferentes nacionalidades. Entonces, los filmes que se exhibían me ayudaban a sentirme más cerca de mi Isla y, al mismo tiempo, a aprender mucho sobre mi país y acerca de algunos medios de prensa internacionales que, motivados por prejuicios políticos, manipulan y distorsionan nuestras vivencias cotidianas”, recordó.

“Así que, más adelante, terminé organizando algunos de estos eventos en el norte de la capital británica. Los hacíamos en centros comunitarios, universidades, bibliotecas y bares locales. Y en los mismos notaba el interés de la audiencia por conocer más sobre la Cuba mediante el séptimo arte”, comentó.

“De hecho, antes de la pandemia, la Asociación Cubanos en UK, una organización de la cual soy coordinador junto a otros, pudo enviar algunas donaciones a Cuba gracias a las contribuciones hechas durante las muestras de películas cubanas”, afirmó.

“Pero, desafortunadamente, este año la plataforma de recaudación que estábamos usando, Crowdfunder, o sea, un mecanismo colaborativo de financiación de proyectos desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías, y la plataforma social en línea global JustGiving fueron cerradas a causa del bloqueo estadounidense”, lamentó.

“Es criminal bloquear implementos médicos destinados a salvar vidas, más ahora en medio de esta difícil y compleja situación sanitaria que atravesamos. También resulta indignante escuchar el falso discurso de ‘ayuda humanitaria’ a la vez que nos tratan de estrangular”, aseveró.

“No obstante, al igual que nuestra asociación, otras formaciones solidarias de cubanos han enviado donativos y estos han sido recibidos por las autoridades del país sin problema alguno”, comentó.

“Si la administración de Joe Biden estuviese realmente preocupada por la situación del pueblo cubano solo tendría que levantar el embargo económico, comercial y financiero, que es el principal obstáculo para el desarrollo y bienestar de nuestras familias”, añadió.

“Estos días he caminado por las calles de La Habana realizando entrevistas y filmando algunas imágenes para un documental sobre el cambio climático. He podido ver y escuchar, en primera fila, la serenidad de mis compatriotas en momentos tan difíciles, la tranquilidad ciudadana y comentarios de rechazo a la violencia como forma de protesta. En resumen, he visto a un país muy distinto a cómo se ha estado reportando en medios extranjeros”, concluyó.