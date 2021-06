¿Qué saber sobre Delta Plus, la nueva variante del coronavirus? (+Video)

La nueva variante del COVID-19 detectada recientemente en la India, denominada Delta Plus, es extremadamente transmisible e incluso caminar sin mascarilla junto a un paciente portador de esa cepa puede provocar la propagación de la misma, advirtió Randeep Guleria, director de All India Institutes of Medical Sciences (AIIM).

El experto explicó a India Today que, aunque seguir las recomendaciones para prevenir el COVID-19 ayudará en gran medida contra esta nueva mutación, el Gobierno indio está preocupado por el mecanismo de escape inmunológico del Delta Plus y su resistencia a los anticuerpos monoclonales.

“Esto está siendo estudiado por el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG), una red de laboratorios que realizan secuenciación genómica”, dijo Guleria. “Sabremos si las vacunas son efectivas contra esta variante o no”, añadió.

El jefe de AIIM afirmó que hay que seguir siendo cautelosos a pesar de que la propagación de la nueva mutación en el país asiático por el momento es limitada, subrayando que no descartan imponer un nuevo confinamiento como “medida de contención” en caso de que los casos de coronavirus vuelvan a incrementarse.

Próximas semanas, cruciales

Asimismo, Guleria aseguró que las próximas entre seis y ocho semanas serán cruciales para entender cuán grave puede ser la nueva variante, que ha surgido en un momento en que la cepa Delta es la dominante en la India.

Delta plus también se ha encontrado en otros nueve países (Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China) en comparación con la cepa delta original altamente contagiosa, que ahora se ha extendido a 80 países.

Este martes, el Ministerio de Salud indio catalogó a Delta Plus como una “variante de preocupación” que actualmente se ha encontrado en muestras secuenciadas del genoma de los estados de Maharastra (distritos de Ratnagiri y Jalgaon), Kerala (distritos de Palakkad y Pathanamthitta) y Madhya Pradesh (distritos de Bhopal y Shivpuri).

Una mutación pasa de ser una “variante de interés” a una “variante de preocupación” (VOC, por sus siglas en inglés) cuando muestra evidencias de que cumple al menos con uno de varios criterios: la transmisión fácil, provocar una enfermedad más grave, una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamientos y vacunas.

Según los expertos del INSACOG, la delta plus, también conocida como AY.1, está relacionada con la delta, una variante considerada ya “de preocupación” que se identificó por primera vez en India el año pasado y que se cree que impulsó la segunda ola mortal de infecciones en el verano.

Entre sus principales características la nueva variante presenta una mayor transmisibilidad, mayor unión a los receptores de las células pulmonares y una posible reducción de la respuesta de los anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar al virus.

Ligera ventaja

La variante delta plus contiene una mutación adicional llamada K417N en la proteína de espiga del coronavirus, que se ha encontrado en las variantes beta y gamma, detectadas por primera vez en Sudáfrica y Brasil, respectivamente (la Beta se vinculó a un aumento de hospitalizaciones y muertes durante la primera ola de infecciones en Sudáfrica, mientras que se estimó que la gamma era altamente transmisible).

Incluso con 166 ejemplos de delta plus compartidos en GISAID, una base de datos global de intercambio abierto, “no tenemos muchas razones para creer que esta sea más peligrosa que la delta original”, señaló Jeremy Kamil, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Louisiana en Shreveport, EE.UU.

“La Delta plus podría tener una ligera ventaja a la hora de infectar y propagarse entre personas que se infectaron anteriormente durante la pandemia o que tienen una inmunidad débil o incompleta provista por la vacuna”, le dice Kamil a la BBC.

“Yo mantendría la calma. No creo que India ni nadie más en el mundo haya publicado o acumulado suficientes datos para distinguir el riesgo de la llamada delta plus como más peligrosa o preocupante que la variante delta original”, agregó.

