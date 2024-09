Equipos de bombeo y situación electroenergética afectan abasto de agua en el país

Vistas: 0

Al intervenir en el espacio televisivo, el ingeniero Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, señaló que el abasto de agua y el saneamiento en estos momentos presentan una situación compleja, que todos los días se monitorea desde ese organismo.

“Se le envía un parte diariamente a la máxima dirección del país para ir tomando decisiones, porque hay muchos factores que influyen sobre el abasto de agua y el saneamiento”, dijo.

De acuerdo con el directivo, en la semana anterior hubo como promedio unas 713 000 personas afectadas por redes. “A eso le sumamos unas 300 000 personas que reciben aguas por pipas que tienen ciclos mayores de 15 días y en algunos casos ciclos muy extendidos; afectadas por equipos de bombeos, por déficits de energía eléctrica, por rotura de conductoras; son los tres elementos fundamentales”.

En estos momentos, el 40% de los afectados son por problemas en equipos de bombeo y el 39%, por déficit de energía eléctrica, y eso se ha mantenido desde octubre para acá, informó.

“Hemos tenido días mejores y otros con peor situación. Las afectaciones no son mayores por el trabajo mancomunado que llevamos a cabo con la Unión Eléctrica, no solo a nivel de país sino en las provincias, y que las máximas autoridades de las provincias todos los días chequean para ver cómo con la generación que tienen pueden proteger los circuitos fundamentales de abasto de agua.

“También hemos trabajado en conjunto con la Unión Eléctrica, y de un 36% que teníamos de disponibilidad en los grupos electrógenos nuestros subimos a un 72%, y se trata por todos los medios con el déficit de combustible de poder llegar a esos grupos electrógenos para, cuando falte la corriente, generar con los grupos electrógenos nuestros. Eso no siempre es posible debido a las condiciones reales que tenemos en el país”, apuntó.

Según el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las provincias con situaciones más complejas son Pinar del Río, La Habana, Las Tunas y Holguín. Hay afectados en todas las provincias, pero ahí está concentrada la mayor cantidad de población afectada en el día de hoy, dijo.

“Siempre explicamos que los problemas en el abasto de agua se van acumulando. Hay distribuciones por ciclos y cada vez que se atrasa un ciclo es un número de personas que se quedan sin el servicio y tienen que esperar que vuelva el ciclo y eso es lo que ha venido sucediendo.

“Los equipos de bombeo son fundamentales. Primero hay que tener la fuente, los equipos, conducción para poder distribuir. Tenemos en el país 3 674 posiciones de equipos de bombeo, y están trabajando 3 381. Hay 229 equipos que no tenemos en posiciones, que no hay equipos para bombear el agua. Hay 1 200 equipos con más de 10 años, y 209 están en posiciones, pero no reúnen los requisitos técnicos de gasto y de carga, pero son los que tenemos y están funcionando”, refirió.

“Si sumamos que tenemos 481 posiciones de reservas y solo están trabajando 127, eso complica la situación, porque al no tener reserva es imposible poderle dar mantenimiento a los equipos de bombeo, que es una de las cosas que tenemos como problema y necesitamos ir resolviendo paulatinamente, porque si no damos mantenimiento a los equipos su vida útil disminuye.

“Al no tener equipos de reserva cuando se rompe el principal, hasta que no cumplamos el ciclo de traslado y llevarlo a los talleres y repararlos, todo ese tiempo hay que tratar de suplir a los que reciben agua por redes con pipas, y sabemos las dificultades que tenemos con el combustible”, advirtió el especialista.

Recursos Hidráulicos apuesta por el cambio de matriz energética

Informó que desde el 2023 al 2024 han entrado más de 1 200 equipos de bombeo al país, de ellos 866 son del cambio de la matriz energética. Nos faltan alrededor de 200 por montar y en su mayoría son del cambio de la matriz energética, enfatizó.

Más adelante comentó que el cambio de matriz energética está estructurado en varias etapas. En una primera fase, se trabaja en las estaciones de bombeo menores a 10 KW, que suman 1 312. “De esas, tenemos en el país 866 equipos, de los cuales 678 ya están colocados y 91 están prestando servicio. Esta labor ha beneficiado a más de 350 000 personas, sobre todo en comunidades aisladas”.

Además, informó que unas 300 posiciones con tecnología híbrida trabajan con energía solar y luego con el sistema electroenergético nacional.

“Faltan de la primera etapa ocho equipos en Pinar del Río, 15 equipos en Sancti Spíritus, 16 en Holguín y nueve en Cienfuegos. Para la segunda etapa, se prevén 15 equipos para Villa Clara y para Aguas Turquino en Santiago”, agregó.

El presidente de Recursos Hidráulicos destacó que estas acciones tendrían un impacto positivo en el consumo eléctrico.

¿Cuál es la situación en La Habana?

En el caso de La Habana, informó que se trabaja de manera coordinada con la UNE. “En la noche del 21 de julio de 2024, se produjo una falla eléctrica en las líneas de alta tensión que alimentan los pozos de Cuenca Sur y los equipos que forman el sistema central. Esto provocó un paro súbito y, como consecuencia, varios golpes de ariete, lo que averió la conductora y causó la rotura de cuatro equipos de bombeo del campo de pozos.

Este fue el comienzo de un periodo complejo en el servicio de abasto de agua a la capital”.

Antonio Rodríguez informó que la afectación máxima sin servicio por redes alcanzó la cifra de más de 199 000 personas y 12 500 habitantes tienen ciclos atrasados en el servicio de planes permanentes con pipas, lo que se debe fundamentalmente a la prioridad que demandan las afectaciones eventuales, no satisfechas por la baja disponibilidad de pipas y la limitación de combustible.

“Hoy, la afectación por redes es de 67 295 y por planes de pipas, de 7 551 habitantes, para un total de 74 846 habitantes afectados”.

Agregó que en la capital las mayores afectaciones se concentran en el oeste de la ciudad, donde solo hay cinco equipos trabajando, sobre todo en La Lisa y Marianao. “Hoy también tuvimos afectación en Habana del Este, que pertenece a otro sistema”.

“A diferencia de otros momentos, en los que hemos dicho que el sistema de Ariguanabo tenía bajo caudal, hoy podemos afirmar que todas las fuentes de abasto de la capital están en estado favorable. Esta madrugada llegaron a Ariguanabo dos equipos de bombeo: uno de 250 l/s y otro de 75 l/s, que se están montando para su posterior puesta en marcha. Además, se está reparando un equipo de 200 l/s, lo que permitirá contar, para el fin de semana, con más de 500 l/s, mejorando así la condición de esta fuente de abasto (La Lisa, Playa y Marianao)”, concluyó.

Entre tanto, en el sistema este, el Gato está trabajando con los 14 equipos. “Aquí se está realizando una inversión en la planta potabilizadora, que tiene una capacidad de unos 500 l/s; actualmente, solo produce entre 300 y 400 l/s. Al concluir esta inversión, su caudal debe aumentar a 800 l/s”.

Adelantó que se cuenta con una línea de crédito para la adquisición de nuevos equipos para la capital este año. “Debido al bloqueo, muchas veces, aunque tengamos los equipos en los puertos, se nos hace difícil embarcarlos”, subrayó.

En la capital, de las 279 posiciones hay 22 que no tienen equipos de bombeo; además, 77 equipos no reúnen los requisitos necesarios.

Situación del abasto de agua en el país

Más adelante, al comentar sobre el comportamiento hidrológico, el presidente del INRH informó que, de enero a agosto, han caído 776 mm, el 88% de la media histórica. En el período lluvioso, también ha sido favorable, con 608 mm, es decir, el 92% de la media histórica.

“En el occidente, se registraron 962 mm (99%); en el centro, 696 mm (80%), y en el oriente, 709 mm (88%). Los mínimos provinciales son: Sancti Spíritus (66%), Las Tunas (72%), Camagüey (79%) y Holguín (79%).

Hay 54 municipios con comportamiento seco: 23 moderadamente secos, 15 severamente secos y 16 extremadamente secos”.

En el caso de los embalses, se garantiza el agua necesaria para la población, así como para la caña, el arroz y otros cultivos.

Agregó que, a pesar de la situación energética, se decidió no detener el trasvase Nipe-Gibara-Holguín por su importancia. Este cuenta con dos estaciones de bombeo y dos de rebombeo. Si se detiene su funcionamiento, el agua podría infiltrarse por los canales. “Otro canal que debe funcionar permanentemente es el de Mogotes en Santiago de Cuba, así como el de Cienfuegos”.

Actualmente, solo hay 39 000 personas afectadas por sequía, subrayó.

Calidad en la mira

En cuanto a la cloración, resaltó que se mantiene la producción de cloro en Sagua. “Lo más complicado ahora es el transporte y la distribución del líquido. Estamos trabajando en la capacidad de almacenamiento en cuatro provincias, y con Ciegoplast estamos fabricando tanques resistentes al cloro”.

El presidente del INRH explicó que en Cuba toda el agua bombeada tiene un tratamiento con cloro, una disposición que garantiza la calidad del líquido. Asimismo, explicó que existe un trabajo diario y constante para garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos de cloración, así como para el mantenimiento de los tanques de almacenamiento para evitar los daños por corrosión.

Principales inversiones

En otro momento de la Mesa Redonda, Antonio Rodríguez comentó sobre la marcha de las inversiones en el sector. Al respecto, dijo que hoy existe una situación favorable en las tres fábricas del país dedicadas a la elaboración de tuberías plásticas.

“Tenemos materia prima y tuberías suficientes para enfrentar el programa inversionista y las obras de mantenimiento, no solo para recursos hidráulicos sino también para otros sectores de la economía”, apuntó.

El directivo explicó que existen piezas de producción nacional para acometer los trabajos, sobre todo cuando se trata de tuberías del mismo tipo. Sin embargo, el país tiene conductoras de diferentes características y materiales, y en esos casos sí es imprescindible la importación de insumos.

“Este año tenemos un plan de 3 200 millones de pesos para inversiones y mantenimientos. Al cierre de agosto tenemos un cumplimiento del 119% y ya tenemos la aprobación para recibir otros 600 millones de pesos para sumarlos a estos trabajos. No obstante, estos planes nos están costando hasta un 30% más que en años anteriores, sobre todo por el crecimiento de los precios de los productos y servicios”, comentó.

Antonio Rodríguez dijo que para estas labores se trabaja con acero importado, mientras que en el caso del cemento existe una proyección de colocar el existente en aquellos lugares esenciales y con mayor impacto en los consumidores.

Según dijo, al cierre de agosto el país reportó 181 kilómetros de conductoras instaladas, así como 204 obras terminadas. “No hay una provincia del país en que no tengamos algún tipo de acción, pero los problemas son grandes”.

Entre los principales problemas del sector, el presidente del INRH mencionó el éxodo de trabajadores, sobre todo de la OSDE de Agua y Saneamiento. “El salario medio aquí es de solo 3 500 pesos, pero hay cuatro empresas con salarios por debajo de los 3 000 pesos, lo cual nos priva de personas que saben operar las conductoras. Trabajamos para buscar una solución a este asunto”.

Sobre la alta fiscalización que el INRH recibirá el próximo diciembre por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Antonio Rodríguez comentó que será un excelente momento para exponer la situación del sector y hacia dónde trabaja. “No es solo para ver los problemas y cómo los enfrentamos, sino también para analizar la relación con otros organismos que también pueden aportar a nuestros objetivos”.

Con vista a ese proceso, el instituto comenzó una serie de visitas a todas las provincias del país, recorridos en los que también participan los diputados de esos territorios para analizar los problemas existentes y que se conviertan también en controladores de los programas ejecutados allí.

Entre los temas más complejos del sector hidráulico en el país, Rodríguez Rodríguez mencionó la limpieza de fosas, las obstrucciones y los salideros.

Sobre el primero de ellos, dijo que hoy existen en la Isla más de 11 000 limpiezas pendientes, aunque se concentran los recursos disponibles para solucionar las más de 2 000 fosas que se encuentran vertiendo.

Respecto a las obstrucciones, las cuales valoró como más complejas de solucionar, explicó que existen más de 4 000. Mientras, se reportan más de 5 000 salideros en el país, 2 000 de ellos ubicados solo en La Habana. “Sabemos que son temas muy candentes y por eso queremos que en cada barrio se explique qué se está haciendo, pero también cuando faltan recursos para atender un planteamiento de la población”.

Antes de concluir, Antonio Rodríguez destacó el acompañamiento constante de la máxima dirección del Gobierno y el Partido para atender el programa hidráulico en el país, y confirmó la presencia de funcionarios del INRH en el cercano proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores.