El bloqueo contra Cuba y algunas afectaciones “cotidianas”

El mensaje no me deja continuar, me molesta incluso. Llevo par de años utilizando WeTransfer en mi trabajo para compartir los videos o archivos pesados con facilidad y en poco tiempo. Una maravilla. Sin embargo, allí están esas letras impertinentes en la pantalla que quieren decirme algo: “El gobierno de los EE. UU. prohíbe el suministro de ciertos productos y servicios a países específicos. Lo que significa que, lamentablemente, no podemos brindarle nuestros servicios”.

Conclusión: ya no se puede acceder a WeTransfer desde Cuba por las vías tradicionales. Así de sencillo. Ahora la plataforma se suma a los más de 30 sitios prohibidos para Cuba, de los cuales 18 pertenecen a Google.

Me molesta, sí, pero no me sorprende. Estas son consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, que transversaliza los diferentes sectores del país y afecta a cada uno de ellos. En el área de la informática y las telecomunicaciones, solo en 2020, debido al recrudecimiento de esta política, se reportaron más de 65 millones de dólares en pérdidas en el sector.

Y hay más. El bloqueo limita los ingresos por exportación de servicios de telecomunicaciones. En este caso, servicio aeropostal es uno de los más afectados. De hecho, la compañía estadounidense American Airlines, a partir de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, suspendió su contrato con Correos de Cuba y la empresa recurrió a otra aerolínea para lograr la llegada de los paquetes desde esa nación norteamericana. Los costos se incrementaron el doble.

FechaAñoMedida

23 de mayo

2017

Expulsión de dos funcionarios de Embajada de Cuba en Washington.

8 de junio

2017

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) impuso una sanción contra la compañía American Honda Finance Corporation (AHFC) por un valor de 87 255 USD, porque una de sus subsidiarias en Canadá, la Honda Canada Finance Inc., aprobó y financió 13 acuerdos de arrendamiento de autos entre la embajada de Cuba en Canadá y un concesionario de Honda en Ottawa entre febrero de 2011 y marzo de 2014. Esa misma compañía ya había rechazado, el 30 de marzo de 2015, una transferencia de la Embajada de Cuba en Canadá por concepto del cambio del parque automotor que correspondía ser sustituido por la firma.

26 de junio

2017

La OFAC impuso una sanción contra la compañía estadounidense American Internacional Group (AIG) por un valor de 148 698 dólares por la supuesta violación de varios programas de sanciones del gobierno de EE.UU., incluyendo el bloqueo contra Cuba.

8 de septiembre

2017

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un memorando dirigido a los secretarios de Estado y Tesoro en el que extendió por 1 año la aplicación de las sanciones económicas a Cuba bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.

26 de septiembre

2017

La OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió una donación a una ONG en Cuba debido a que el barco que transportaba la carga pertenecía a la compañía estadounidense Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

29 de septiembre

2017

Suspensión de la emisión de visas en consulado en La Habana.

3 de octubre

2017

Expulsión de 15 funcionarios de Embajada de Cuba en Washington.

8 de noviembre

2017

El Departamento de Estado anunció la creación de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, en la que incluyó a 179 empresas cubanas con las cuales ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones financieras directas.

8 de noviembre

2017

La OFAC anunció cambios regulatorios al programa de sanciones contra Cuba. Se eliminaron los viajes educativos individuales “pueblo a pueblo”.

8 de noviembre

2017

La OFAC modificó la categoría de viajes educativos y de apoyo al pueblo cubano. Estableció que cada viajero debe participar en un programa de actividades de tiempo completo que impliquen una interacción genuina con individuos en Cuba. Estas actividades deben además incrementar el contacto con el pueblo cubano, apoyar a la sociedad civil en Cuba o promover la independencia del pueblo cubano respecto de las autoridades cubanas.

8 de noviembre

2017

El BIS estableció una política general de denegación de solicitudes de licencias para artículos de exportación que puedan ser usadas por entidades y subentidades en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, entre otras medidas.

17 de noviembre

2017

La OFAC impuso una sanción por 291 mil 825 USD a la compañía BCC Corporate S.A. (BCC), subsidiaria belga de la compañía estadounidense de tarjetas de crédito Alpha Card Group, por vender, entre 2009 y 2014, tarjetas de crédito que fueron utilizadas para realizar compras en Cuba. El 50% de las acciones de Alpha Card Group pertenece a la compañía estadounidense American Express.

22 de febrero

2018

El presidente Donald Trump emitió una Proclama Presidencial para extender el estado de Emergencia Nacional declarado por el presidente William Clinton el 1ro de marzo de 1996 a raíz del derribo de dos avionetas pertenecientes al grupo c/r “Hermanos al Rescate”.

10 de septiembre

2018

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un memorando dirigido a los secretarios de Estado y Tesoro en el que extendió por 1 año la aplicación de las sanciones económicas a Cuba bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.

5 de octubre

2018

La oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) impuso una sanción de $ 5, 263, 171 a la entidad bancaria J.P. Morgan Chase por realizar transacciones y prestar servicios no autorizados a clientes incluidos en la Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas entre el 2008 y el 2012.

Por si fuera poco, el bloqueo prohíbe a Cuba acceder a productos que tengan el 10% o más de componentes estadounidenses. De esta manera, se limita la adquisición de tecnologías y equipamientos de altas prestaciones y líderes en el mercado, que son distribuidas o cuentan con patentes de entidades norteamericanas, entre ellos teléfonos fijos, móviles, antenas, sistemas informáticos. Como consecuencia, el país está obligado a comprar en otros mercados, mucho más lejanos y, por tanto, con mayores gastos.

El bloqueo es real, no un capricho nuestro. Afecta en las dimensiones de país y también en las personales, en la cotidianidad. No es sencillo, pero mientras tanto, los cubanos buscamos alternativas, intentamos sortear obstáculos, evitar las zancadillas, resistimos, andamos.