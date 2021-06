Apegado al rigor de los protocolos, ensayo clínico en edades pediátricas (+Video)

EL PRIMER NIÑO VACUNADO EN CUBA CONTRA LA COVID



Gabriel García Fernández fue el primero de los 25 voluntarios citados para este lunes en recibir la inyección de Soberana 02, como parte del comienzo del ensayo clínico en edades pediátricas con el candidato vacunal ANTI-COVID-19, en el capitalino hospital Juan Manuel Márquez.



A pesar de sus 12 añitos, el adolescente de La Lisa se mostró con toda soltura ante las cámaras y hasta con cierto sentido del humor, propio de su edad. Tras haber recibido la vacuna y permanecido una hora en estricta vigilancia, sin presentar ninguna complicación, celebró, ante todos los presentes, encontrarse «muy bien; todos me atendieron bien. Gracias a ellos (al personal de Salud) estoy aquí, porque cada cinco minutos iban a preguntarme cómo estaba».



Conocedor de todos los detalles sobre el ensayo y las pruebas clínicas que le van a realizar en los siguientes días, cual si fuera un experto en el asunto, Gabriel le envió un mensaje de ánimo a sus compatriotas: «es una buena vacuna y les digo a todos los niños de Cuba que no tengan miedo, que eso no duele, y así no cogen coronavirus y ayudan a que todos se la pongan».



Mientras Gabriel se marchaba con sus padres, del otro lado de la sala Yazmín Pérez Burgos y su madre esperaban para la vacunación. «Me siento bien porque al participar colaboro con mi país y con los científicos para tener la seguridad de que la vacuna es efectiva, y así poder vacunar a los demás niños y adolescentes. Yo quedé entre las privilegiadas y me siento orgullosa por eso», comentó la adolescente de apenas 15 años.



Su madre Moraima Burgos Ferrer contó que se había enterado de este proceso a través de la radiodifusión y de toda la cobertura que se les ha dado a los candidatos vacunales. «Me interesé por el estudio, porque así mi hija podía quedar inmunizada y cooperar con los científicos de nuestro país para tener la seguridad de que esta vacuna es efectiva, y así poder seguir inmunizando al resto de la población cubana adolescente y a los más niños», afirmó.



Ante la pregunta de si sentía algún temor por su hija, señaló sin dudar: «no siento ningún temor, siento seguridad, porque es muy grande lo que el país está haciendo. A pesar de casi 60 años de bloqueo, nada trunca a Cuba y a esta Revolución; cuando más nos aprietan el zapato, pues nosotros buscamos un calzo y nos lo sabemos poner. Es muy grande, no tengo palabras para expresar el regocijo que siento», destacó.



¿Entonces confía en la seguridad y eficacia de Soberana?, le pregunto, y confirma que tiene «confianza en la labor de los científicos, en el resultado de la vacuna, porque su desvelo no ha sido en vano».