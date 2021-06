Refuerzan medidas del transporte en Villa Clara frente a COVID-19

Ante el incremento de casos positivos a la COVID-19 en nuestra provincia, se refuerzan las medidas para disminuir la movilidad en el territorio. Al respecto CMHW conversó con Yudith Hernández Carrazana, Directora de Transporte en Villa Clara.

Entre las medidas tomadas con vistas a arreciar la vigilancia en el territorio está la reactivación de los siete puntos de control en fronteras de acceso a la provincia, y sobre todo a la ciudad de Santa Clara con personal del MININT e inspectores de Transporte.

También se actualizarán los permisos especiales de circulación otorgados a los transportes de las entidades estatales, esta actividad se estará realizando en las próximas 72 horas con el otorgamiento de nuevas identificaciones a solo los imprescindibles. En este sentido, las entidades estatales deben incrementar su rigor.

De igual modo, aunque los vehículos vinculados a la economía como es el caso de los de carga y transportes obreros no detienen sus actividades, están sujetos a regulaciones.

Vea todas la medidas tomados por la Empresa Provincial de Transporte de Villa Clara:

1. Suspender el transporte estatal rural, suburbano y mantener suspendido el transporte intermunicipal tanto estatal como particular.

2. El transporte particular con LOT de pasaje y carga solo circulará de lunes a viernes en los horarios comprendidos de 5.00am a 10.00 am y 3.00pm a 6.00pm; los sábados y domingo circularán de 5.00am a 10.00 am. (Comunicárselo a los porteadores privados, incluye a los triciclos estatales)

3. Se mantiene el nivel de ocupación de los medios de transporte autorizados a circular al 50%, excepto los ómnibus al servicio de traslado de personal de Salud que tienen regulaciones específicas.

4. Limitar los permisos a los vehículos administrativos solo a los imprescindibles, los que portarán una nueva identificación. (Este levantamiento lo realizarán los CPO provinciales y municipales a las entidades según los programas que atienden y entregarán firmado a la EPT y UEBs de transporte el listado para otorgarle la identificación)

5. Los trabajadores imprescindibles que residen fuera de la provincia y de los municipios y laboran en la cabecera provincial deberán ser autorizados por el Grupo temporal provincial. (El listado será entregado por cada CPO al Grupo Temporal Provincial y una vez aprobado se circulará a los puntos de fronteras)

6. Mantener los autorizos eventuales que emiten los grupos temporales municipales, delegados o no en las direcciones municipales de transporte solo para personas que viajan al exterior y fallecidos siempre que se cuente con la comprobación de las solicitudes. No se realizarán autorizaciones para turnos médicos, por lo que se les orientará tramitar con las áreas de salud municipales. Para otras cuestiones estrictamente humanitarias o en función de la economía se evaluarán por los Grupo Temporales Municipales para su aprobación.