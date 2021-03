Desenmascara el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba un nuevo show mediático y provocador (+Video)

La Cancillería cubana ofreció declaraciones, este viernes, sobre los hechos ocurridos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) el jueves 18 de marzo, cuando cinco ciudadanos se presentaron con el supuesto interés de trasladar su inquietud por una ciudadana cubana que deseaba viajar al territorio nacional.

La base de su preocupación era la situación de Karla María Pérez González, con varios años fuera del país, con conocidos vínculos con Eliecer Ávila y otros anticubanos, a la cual pretenden reinstalar en Cuba, en función de propósitos subversivos y desestabilizadores contra nuestra nación, informó, en conferencia de prensa, la directora de Comunicación e imagen del Minrex, Yaira Jiménez Roig.

En Cuba existen, como en todos los países, leyes migratorias que establecen regulaciones en el marco legal y que rigen la acción de las autoridades migratorias. Cuba tiene el mismo derecho que cualquier otro país a defenderse, enfatizó la funcionaria, al tiempo que desarticuló lo que denunció como una «operación política y comunicacional», que descalifica y deslegitima a sus actores y revela cómo se monta un show mediático con el objetivo de generar percepciones manipuladas y distorsionadas de la realidad.

¿CÓMO SE ARTICULA UN SHOW MEDIÁTICO?

La diplomática explicó que, incluso antes de que estos ciudadanos fueran atendidos en la sede de la Cancillería, se reveló el verdadero propósito de su presencia allí. «Era más importante lanzar su propia versión de los hechos, antes de recibir una respuesta. No son periodistas, no son independientes, son personeros, son operadores políticos comunicacionales al servicio de un gobierno extranjero, cómplices de la guerra económica contra Cuba y de las acciones más agresivas de Estados Unidos contra nuestro pueblo», expresó Jiménez Roig. Lo sucedido no fue un reclamo legítimo, agregó.

Con el objetivo de alimentar una campaña que ya estaba en curso, quienes fueron este jueves al Minrex transmitieron su versión de los hechos a través las redes sociales, usando como punta de lanza a ADN Cuba, «una publicación digital que se sustenta con fondos federales del gobierno de Estados Unidos», denunció Jiménez.

Solo en el primer trimestre de 2020 adn recibió 400 000 dólares del gobierno de Trump para campañas sistemáticas de propaganda y provocación, como parte de una estrategia de demonización y subversión contra Cuba, aseguró Jiménez Roig.

«Es curioso que en pocos minutos obtuvieran declaraciones de Human Rights Watch, seudorganización no gubernamental que nuestro pueblo sabe que opera al servicio de la política de Estados Unidos contra Cuba», agregó la funcionaria, quien reveló asociaciones con la congresista cubanoamericana, de Miami, María Elvira Salazar; y con Luis Manuel Otero Alcántara, «quienes, con su lenguaje vulgar y amenazante, se

articulan con ADN Cuba».

Añadió la directora de Comunicación e imagen del Minrex que se implicó otra publicación digital, Tremenda Nota, del mismo esquema de la contaminación mediática, y otra seudorganización, como el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, con nuevas amenazas y advertencias a la Cancillería cubana, lo cual es inaceptable.

La Directora de Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores también denunció la articulación de este hecho con defensores del recrudecimiento del cerco económico a que es sometido nuestro país, personas que estimulan la realización de actos violentos, e incluso piden una invasión armada contra Cuba.