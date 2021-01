La ciencia cubana y sus buenas noticias

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, volvió a reunirse en el Palacio de la Revolución con los científicos y expertos que, por más de diez meses, han contribuido al enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba, quienes presentaron varios resultados, entre ellos, un diagnosticador para la extracción magnética del ARN con nanotecnología.

Según explicó la doctora Angelina Díaz García, directora del Centro de Estudios Avanzados, se trata del reactivo de laboratorio que permite extraer el material genético, lo cual es un paso esencial en el proceso de determinación de las pruebas de PCR.

Díaz García precisó que fue validado por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, tiene una concordancia del 100 % con los kits importados, no precisa de una cadena de frío y cumple con las normas del Cecmed, la autoridad reguladora cubana.

Para este año, anunció, el compromiso es hacer nuestros kits para 20 000 extracciones diarias, a partir de un encadenamiento productivo que implica a varias instituciones, incluyendo a un trabajador por cuenta propia.

Hasta el momento, Cuba ha logrado producir el hisopo para la toma de muestras, el medio de transporte para su recolección y traslado, y ahora este diagnosticador. El doctor Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de BioCubaFarma, afirmó que la idea es montar el sistema completo para el diagnóstico final.

Crear todas esas capacidades, aclaró, no solo sería para la COVID-19, sino para cualquier enfermedad de origen viral, bacteriano y las crónicas no transmisibles, incluido el cáncer. En el proyecto está, dijo, llegar hasta el equipo que hace el pcr, no solo el extractor. Vamos a producir todo lo que se requiere para el diagnóstico molecular y pensamos que para 2022 tengamos toda esa tecnología.

Además, se conoció de un estudio sobre la COVID-19 como causa de muerte en 50 autopsias. La doctora Teresita Montero González, del hospital militar Luis Díaz Soto, confirmó que las comorbilidades alcanzan mayor importancia en las causas de muerte, fundamentalmente la hipertensión arterial y la diabetes. Asimismo, se corroboró que la malnutrición por exceso o por defecto (obesidad o delgadez extrema) es muy desfavorable.

Aseveró que estudios avanzados mostraron la presencia del virus en varios órganos –pulmón, riñón, hígado, corazón y cerebro–, aun con resultados negativos del PCR, lo cual reafirma la importancia del seguimiento a los convalecientes. También alertó sobre la necesidad de la prevención y la modulación de la respuesta inflamatoria sistémica, evidenciada en el 95,8 % de los fallecidos estudiados. Esto es clave, apuntó, para favorecer la evolución y recuperación de los pacientes.

La doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, acotó que estos estudios fortalecerán el nuevo protocolo de tratamiento que, en breve, se presentará. Según precisó, se ratifica como secuela el daño pulmonar, hepático, renal y cardiaco.

En la reunión se actualizó, además, acerca de la aplicación del producto cubano Nasalferón a los viajeros internacionales y a las familias que los reciben. Morales Suárez informó que se ha iniciado la administración de ese novedoso medicamento en más de 3 000 personas en la capital.

El Nasalferón, fármaco de la industria biotecnológica cubana, que contribuye a evitar la transmisión del virus y fortalece el sistema inmunológico, se aplicará, por el momento, en La Habana y en Cárdenas.