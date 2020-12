¿Cómo influirá el ordenamiento monetario en la inversión extranjera?

Mencionó que la Resolución 327 del Ministerio de Finanzas y Precios dispone que para la formación de los nuevos precios mayoristas, en pesos cubanos, las empresas con capital extranjera no se rigen por los índices de la media de la clase.

“A las empresas nacionales, a partir de cálculos realizados, se dijo que la media de la clase, supongamos fuera cinco, entonces todas las empresas de ese sector aplican cinco. A unas cinco les resulta beneficioso y a otras quizás no tanto”.

“En el caso del capital extranjero, estamos planificando que no se rijan por la media de la clase, sino por su particular indicador que deben mantener los niveles de utilidades o el margen de rentabilidad para que no haya una afectación económica”, explicó.

El ministro del Mincex comentó que en estos días posteriores al anuncio del ordenamiento monetario los titulares de negocios con capital extranjero han estado interactuando con sus contrapartes cubanas para determinar cómo esas empresas funcionarán a partir del 1ro de enero sin afectaciones que comprometan productos y servicios.