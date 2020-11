Cuba frente a la COVID-19: Protocolo de manejo clínico y la morbi-mortalidad (+Video)

Directivos e investigadores del MINSAP, Biocubafarma, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Centro de Inmunología Molecular comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda para actualizar sobre los resultados de la implementación de los protocolos clínicos cubanos para enfrentar la COVID-19 y su impacto en la tasa de mortalidad provocada por la contagiosa enfermedad.

Al comenzar su intervención, la Dra. Ileana Morales Suárez, Directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, habló en nombre de los profesionales de las ciencias y la salud en el país y aseguró que la Mesa Redonda de este miércoles era también un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, sin el cual no hubiera sido posible todo el desarrollo en estos sectores.

Al inaugurar la Facultad de Ciencias Médicas, Fidel se interesó por el desarrollo de investigaciones científicas en ese centro. Foto: Garal

La especialista recordó como en 1961 Fidel dijo que “la ciencia al servicio del hombre, la ciencia al servicio de la justicia, ha de desarrollar fuerzas poderosas”. Señaló que esa idea entraña un camino tan grande como el que quizás estamos teniendo en la actualidad.

Allí Fidel dijo que la Revolución arremete contra todas las enfermedades y se dispone a salvar miles de vidas. Un principio profundamente relacionado con la tarea que asume el país en la batalla contra la COVID-19.

Morales Suárez insistió en que un día como hoy, cuando se cumplen cuatro años del fallecimiento del Comandante, era necesario “confirmar la dimensión en la que desde etapas tan tempranas situó la ciencia y la salud: ese lugar privilegiado y primero de las políticas sociales en el país”.

Dra. Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

La Directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP comentó que el pueblo cubano ya conoce el protocolo de manejo clínico y la morbi-mortalidad de la COVID-19. “Parte de ese conocimiento se lo debemos a la Mesa Redonda, hemos venido muchas veces acá y luego a otros espacios lógicamente”.

Hoy el mundo arribó a los 60 millones de confirmados y a 1,4 millones de fallecidos, para una letalidad de 2,36. Mientras, los recuperados mantienen un ritmo entre el 69 y el 70 por ciento, que varía por países.

En el caso de las Américas, agregó Morales Suárez, se sigue reportando el 43% de los casos, más de 25 millones, y el 50% de los fallecidos, con un epicentro importante en Estados Unidos, Brasil y otros países. La letalidad en el continente se ha movido en las últimas jornadas y está ya en 2,84.

La especialista mostró una gráfica de casos y fallecidos por millón de habitantes en varios países. Con cierre del fin de semana, el mundo estaba en 7 mil 476 casos y 177 fallecidos por millón de habitantes. Mientras, Estados Unidos se mantiene en más 37 mil casos y 787 fallecidos por millón de habitantes, y países como Brasil o Italia mantienen cifras muy altas.

“ En Cuba, mientras tanto, tenemos 689 y 12 fallecidos por millón de habitantes. No estamos satisfechos, pero los resultados hablan de una efectividad en el protocolo aplicado”, señaló.

Se refirió también a las cifras de recuperados, un dato que el mundo privilegia porque se relaciona directamente con la efectividad de los protocolos. “Al principio no se hablaba mucho de ello porque había que esperar el aumento de los números, pero después de varios meses de pandemia los recuperados empiezan a tener una importancia crucial”.

El mundo está hoy entre un 69 y un 70 por ciento de recuperados, que fluctúa en las diferentes naciones.

“Cuba está por encima del 93% y eso habla de la efectividad de las estrategias desarrolladas y de cómo logramos salvar, recuperar y reinsertar a la mayoría de los pacientes de la COVID-19”, destacó Morales Suárez.

La Dra. Ileana Morales Suárez se refirió al rol determinante de la ciencia en acumular evidencias para la toma de decisiones y los cambios de protocolos.

Explicó, a partir de un gráfico, las premisas del protocolo cubano de la COVID-19. “Tenemos como principio que la población sana no enferme, que si enferma no agrave, que si agrava no fallezca y que si se recupera quede con el menor número de secuelas posibles”.