Fallece Diego Armado Maradona en Argentina, a los 60 años de edad

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Diego Armando Maradona.

Semanas después de su operación en la cabeza y posterior recuperación, Maradona venía mejorando su estado de salud. Sin embargo, este miércoles el exjugador de Barça y Nápoles, entre otros, y actual entrenador de Gimnasia La Plata sufrió una descompensación por la cual varias ambulancias se presentaron a su domicilio.

Lo inevitable sucedió. Es un cachetazo emocional y nacional para la Argentina. Un golpe que retumba en todas las latitudes. Un impacto mundial. Una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces se escribió pero había sido gambeteada por el destino ahora es parte de la triste realidad.

El campeón del mundo con la Selección Argentina​ se descompensó en la mañana de este miércoles en la casa del barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde vivía desde hacía algunos días luego de haber sido operado de la cabeza. El 30 de octubre había cumplido 60 años.

Nadie le dio a Diego las reglas del juego. Nadie le dio a su entorno el manual de instrucciones. Nadie tuvo el joystick para poder manejar los destinos de un hombre que con los mismos pies que pisaba el barro alcanzó a tocar el cielo.

La vida trajo la coincidencia de irse un mismo día en que se lo hizo su entrañable amigo, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Años antes el astro argentino le escribía: «Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio, que un amigo vale más que todo el oro del mundo, y que las ideas no se negocian.«

Entre tantas cosas que hizo en su vida, Maradona hizo una particularmente exótica: se entrevistó a sí mismo. El Diego de saco le preguntó al de remera de qué se arrepentía. “De no haber disfrutado del crecimiento de las nenas, de haber faltado a fiestas de las nenas… Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, mi viejo, mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100 por ciento en el fútbol porque yo con la cocaína daba ventajas. Yo no saqué ventaja, yo di ventaja”, se contestó en una sesión de terapia con 40 puntos de rating.

En ese mismo montaje realizado en 2005 en su programa “La noche del Diez”, el Diego de traje le propuso al de remera que dejara unas palabras para cuando a Diego le llegara el día de su muerte. “Uhh, ¿qué le diría?”, piensa. Y define: “Gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondría una lápida que diga: gracias a la pelota”.