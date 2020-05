Cinco apks cubanas que te ayudarán en tiempos de coronavirus (+Infografía)

La pandemia por COVID-19 ha hecho que los cubanos nos quedemos en casa. Permanecer en ella es la medida preventiva más poderosa, en ausencia de un tratamiento efectivo, para evitar el contagio por el nuevo coronavirus.



Sin una pandemia al acecho, la vida diaria nos permite interactuar con familiares y amigos, ir a lugares, hacer gestiones, recibir clases o acudir al centro de trabajo. Hoy, cuando la realidad es distinta, las nuevas tecnologías contribuyen a “desplazar” algunas de las dinámicas habituales del día a día al mundo online. Un mundo del tamaño de una pantalla móvil.



A diferencia de otros países hiperconectados, en la mayor de las Antillas se dan los primeros pasos para informatizar la sociedad, pero la interacción de los ciudadanos con las nuevas tecnologías es creciente. Así lo confirman los seis millones de suscriptores de telefonía celular, de ellos 3.7 con acceso a datos móviles, según informaciones oficiales difundidas al cierre de 2019.



La Agencia Cubana de Noticias te propone cinco aplicaciones ciento por ciento nacionales, disponibles en la plataforma Apklis (https://www.apklis.cu/) que te ayudarán en tiempos de COVID-19.



1- Pesquisador Virtual (https://www.apklis.cu/)



Diseñada por la Universidad de Ciencias Informáticas, permite encuestar a la población sobre su estado actual de salud. Es, podríamos decir, la versión virtual de la pesquisa activa que lleva a cabo el personal del sector en cada comunidad de la geografía nacional.



El Ministerio de Salud Pública ha recomendado, en numerosas ocasiones, su uso y solicitado el llenado veraz de la información. Para emplearla, debes ser mayor de 18 años, rellenar varios campos con datos personales y responder preguntas del tipo has interactuado con personas que dieron positivas en la COVID-19 o si presentas síntomas respiratorios.



Funciona con acceso a Internet y es libre de costo, además, la información que ahí se brinda es trasladada a los centros establecidos en las direcciones municipales y provinciales de Salud.



2- toDus (https://www.apklis.cu/application/cu.todus.android)



Esta aplicación en su versión Beta fue desarrollada también por la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), y aunque en su primer año presentó irregularidades, ha ganado adeptos hasta llegar a ser la más descargada de Apklis en 2019.



Es una herramienta de mensajería instantánea, similar a Whatsapp, ideal en tiempos de coronavirus para que la distancia no sea un impedimento a la hora de comunicarte con amigos y familiares. Su más reciente versión (v0.31.3417) incluye transiciones animadas en la vista del chat, arreglos en la cámara y visualizaciones previas y recortar imágenes antes de enviar.



3- Transfermóvil(https://www.apklis.cu/application/cu.etecsa.cubacel.tr.tm)



Hace cinco años Etecsa presentó Transfermóvil y desde entonces muchas han sido las actualizaciones de esa aplicación de comercio electrónico que posibilita, sin estar conectado a una red de datos, el pago en línea de varios servicios.



Con ella puedes pagar las facturas de teléfono, electricidad, agua, gas, impuestos de la ONAT, giro postal, a la par de prestaciones de la empresa de telecomunicaciones. Además, es la herramienta con la que podrás costear los productos en la tiendas virtuales de Cimex y Tiendas Caribe (en esta última también puedes utilizar EnZona)



Para emplearla debes tener un móvil con sistema operativo Android, con versión igual o superior a la 4.4, y una tarjeta matriz perteneciente a los bancos Metropolitano, de Crédito y Comercio o Popular de Ahorro.



4- MiClaseTV(https://www.apklis.cu/application/cu.cubaeduca.clases)



Si eres estudiante o ayudas a tu hijo en su preparación docente durante la actual etapa, MiClaseTV te permitirá descargar las actividades televisivas planificadas por el Ministerio de Educación para verlas offline de manera que puedas profundizar en el contenido o evacuar dudas.



Diseñada por ese organismo, está disponible desde el 23 de abril en Apklis y tiene más de 141 mil 900 descargas en la play store.



5- Porter@ (https://www.apklis.cu/application/cu.control.queue)



La distancia de un metro recomendada en las colas de los establecimientos comerciales es vital en la situación epidemiológica actual, pero, lamentablemente, no se cumple en todos los casos.



Ahora una apk cubana puede ayudarte en ese empeño. Porter@ es una herramienta fácil que tiene como fin ordenar ese tipo de aglomeraciones y, especialmente, poner coto a los acaparadores. Actualmente se utiliza en tiendas en provincias como Holguín.



De fácil empleo, en ella se introduce (preferiblemente por uno de los dependientes del establecimiento) el número de carné de identidad de cada persona de la cola, el cual se registrará en una base de datos y permitirá detectar si un cliente marca dos veces.



Según los modelos matemáticos, la mayor de las Antillas se desenvuelve en el escenario más favorable, en cambio, las autoridades del Minsap alertan que el peligro no ha pasado, es posible un rebrote de la epidemia en Cuba si no se toman con seriedad las medidas de distanciamiento social.



En este contexto, las apks que te presentamos permiten que permanezcas aislado en casa y cumplas con las orientaciones de la dirección del país.

