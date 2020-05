«Por los que levantan y sostienen la Patria»

Este 1ro. de Mayo, a las ocho de la mañana, al mismo tiempo todos juntos estaremos cantando el himno Nacional, nos regalaremos el aplauso que merecen todos los trabajadores que, en sus puestos, en sus casas, o en un lejano rincón del mundo, trabajan sin descanso para vencer la epidemia

Aunque el pueblo este año no podrá desfilar como lo hemos hecho históricamente cada 1ro. de Mayo, desde 1959, para celebrar con los trabajadores que los que levantan y sostienen la Patria están en el poder, a pesar de bloqueos, de guerras y amenazas, ese pueblo ya hoy está generando las más bellas iniciativas para desfilar desde donde podemos hacerlo ahora, que estamos obligados a guardar distanciamiento físico. Precisamente nuestras casas se convertirán en todas nuestras plazas.

También lo podremos hacer con ideas innovadoras en las redes y en nuestros medios tradicionales, y hay que decir que ya tenemos muchas propuestas, y se esperan muchas más que serán implementadas este 1ro. de Mayo, producto de la imaginación cubana que es infinita, de esa creatividad que nos distingue, que también está complementada con el compromiso que tenemos todos con la Revolución y con el bienestar de nuestra población.

Y daremos entonces las gracias a los que lo entregan todo para derrotar la epidemia, a los vencedores del miedo, a los incansables, a los solidarios, a los disciplinados, a los defensores de la alegría, a los que al final del túnel, que está lleno de oscuridad y retos, nos van conduciendo para que llegue la luz de la victoria, que ha estado siempre encendida para los que luchan no un día, no un mes, no un año; sino todos los días, todos los meses, todos los años.

El 1ro. de Mayo estaremos dando, una vez más, una respuesta de apoyo a la Revolución Cubana, a nuestro socialismo, y contamos para eso con todo nuestro pueblo.