Dan a conocer 90 talentos del béisbol cubano

Muy a nuestro pesar, porque amamos el deporte y sus emociones, este está detenido casi por completo, debido a la pandemia mundial causada por la Covid 19. Una de las disciplinas que más extrañamos es el béisbol, que tuvo que aplazar el comienzo de la serie nacional 60.

Lo triste es que nadie sabe cuándo se podrá jugar pelota de nuevo, porque la situación aconseja mucha prudencia, para cuidar la salud de todos los participantes, incluyendo al público por supuesto.



Esta parada obligatoria no implica que sus directivos no estén trabajando, pues en las últimas horas enviaron a los 16 territorios las listas de los peloteros considerados como talentos, que deberán integrar el llamado Centro de Entrenamiento 2020-2024.



La primera nómina, que considera las opiniones de los entrenadores principales del país y de cada provincia, está integrada por 9 receptores, 18 jugadores de cuadro, 10 jardineros y 53 lanzadores, con un tope de edad fijado en 25 años, para un total de 90.



Ellos serán evaluados antes, durante y después de la serie 60. En el caso de Villa Clara, aún no conocemos los prospectos presentes en ese listado, aunque suponemos que varios de ellos estén incluidos en él. Es de reconocer también que el terruño no está en su mejor momento en cuanto a talento se refiere.



Lamentablemente, la mayoría de los mejores se ha marchado de Cuba, a probar suerte en otras ligas. Ello ha significado una alarmante caída en los resultados del territorio, donde sus especialistas tratan, por todos los medios, de salir del pobre momento actual.