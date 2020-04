Letras del Cayo: Carta al Pequeño Príncipe

Compartimos la sección donde el Taller Literario Municipal “Antonio Hernández Pérez” de Caibarién, publica fragmentos y obras de sus talleristas. Hoy propone: Carta al Pequeño Príncipe, de Ángel Omar Vara San Juan.

Pequeño Príncipe que un día volaste a una estrella y me dejaste estrellas que saben reír, el piloto que unió tus manos de tiempo con las mías también se fue a tu planeta de volcancitos. ¿Qué bufandas de palabras habrás tejido? Tú tan hecho de Preguntas, él con su fábrica de ideas para intentar responderte como se le habla a un sabio. ¿Cómo está tu rosa, la de las pocas espinas para defenderse? Las mías cambian mucho de color, algunas con matices tan pálidos que parecían brillantes. ¿Cuántos baobabs tienes que quitarle al día? Yo vivo entre muchos y ya me duelen las manos de arrancarlos. ¿Has visto otros planetas para encantarlos con esa risa tuya? Yo no puedo viajar, mi sueño está a punto de soñar y sé que busco lo que tú y yo sabemos que está bien adentro. Tu zorra, que se volvió de todos, parece cansada pero no deja de repetir aquella frase, tal vez el último milagro hecho con la voz de un niño.

Mi tiempo tan parecido al tuyo te quiere de regreso. Ven con el piloto amigo, tus preguntas y tu risa, dale color a mis rosas y a mi tiempo. Ayúdame con esas manos de principito-jardinero a destruir hasta los más fuertes baobabs porque me ocurre lo que a ti: tengo miedo de que estallen mi mundo y me quede silencioso, sin amigos que esperan reír como cascabeles, sin pozos, sin abejas y sin rosas, ausentes los geranios en las ventanas y las palomas en los techos.

Te espero, pequeño y grande amigo. Sabes te necesito y ya tus ojos me vieron bien con esa mirada que nace desde los huecos de dulzura escondidos en los desiertos. Encuéntrame aunque te busco sin saber medir las distancias espaciales y sin poder trazar las rutas que entrelazan las estrellas.

Texto tomado de la página en Facebook de la Casa de Cultura de Caibarién

Imagen tomada de Internet

Edición web: Ileana Fernanda Triana García