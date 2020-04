Confíen que mamá regresa (+Audio y fotos)

«Aquí estamos, más que preocupados, en estos momentos ocupados. Sí, ocupados en contener esta Pandemia que invade al Mundo y acaba con tantas vidas humanas. Estamos ocupados, en hacer las cosas y hacerlas bien. Creo que ese es mi compromiso con la humanidad»…así afirma la Lic. Loanda de la Caridad Rodríguez Martín, única caibarienense integrante de la Brigada Médica de Cuba recién llegada a Catar (Qatar) para enfrentar a la COVID-19.

Ahora, Loanda se mantiene en cuarentena, junto a sus compañeros, y en unos días se sumarán al Ejército de Batas Blancas de este estado soberano árabe, en primera línea combate contra el SARS-CoV-2. Desde su sitio de retiro refiere: «…estoy bien, estamos en aislamiento, y no podemos salir ni a la puerta de la habitación. Somos muy bien atendidos por el gobierno catarí. Solo nos queda la responsabilidad de protegernos mucho para evitar un contagio de la enfermedad, pero todo está bien…».

Con 19 años de experiencia como enfermera, es su primera misión internacionalista, y no dudó, ni un instante en aceptar cuando fue llamada para formar parte de esta legión de “Valientes” cubanos…«…dije que sí, y mis hijos y mi familia lo entendieron, en especial por el compromiso tan grande que tengo como profesional de la Salud con la Revolución. En el plano personal, tengo una deuda con los profesionales del servicio de Cardiología del Hospital Infantil “José Luis Miranda”, de Santa Clara quienes salvaron la vida de mi hija, y ahora me toca a mí saldar esta deuda con la humanidad. Esto es una cadena, ellos pusieron su profesionalidad en función de mi hija, y ahora me tocó a mí, este es mi momento de servir…».

Loanda solicitó enviar un mensaje a los caibarienenses y a sus compañeros de la Salud de la Villa Blanca: «Siempre que vivimos estas experiencias salimos más fortalecidos como personas y profesionales. Hoy nos corresponde unirnos todos como ciudadanos. Hay que ser más disciplinados. Pido a los adultos mayores que se cuiden, que sean respetuosos y mantengan la confianza en cada orientación porque están encaminadas a cuidar de sus vidas…A mis colegas de trabajo que les queda una impronta muy grande…la de mantener la salud de los caibarienenses. Un abrazo en la distancia a todos, les aseguro que regresaré más preparada para enfrentar el deber que me toca en este territorio. Los quiero. Nos vemos».

Al hablar sobre las personas más importantes de su vida, sus hijos Mélani (12 años) y Michel (23 años), su nuera Daniela y sus amigos, Loanda hace una pausa especial…«dejo atrás a mi familia, a mi pueblo, a mi gente, a mis amistades que siempre las incluyo porque en los momentos difíciles, estando fuera o dentro del país, siempre han estado muy cerca de nosotros. Dejo a mis mayores tesoros, a mis hijos. Hoy le digo a mi familia que acaten cada medida que tome el Sistema Nacional de Salud, y que deben ser muy disciplinados. Por sobre todas las cosas le pido a mi familia que se mantengan unidos como siempre, la unidad familiar ante todo. A ellos, a mis tesoros, a mis hijos y mi nuera, a todos los que están en casa…bendiciones…que confíen, que mamá regresa».

Lic. Loanda de la Caridad Rodríguez Martín, única caibarienense integrante de la Brigada Médica de Cuba recién llegada a Catar (Qatar) para enfrentar a la COVID-19.

Brigada Médica de Cuba se dirige a Catar (Qatar) para enfrentar a la COVID-19.

Loanda de la Caridad Rodríguez Martín, en el Aeropuerto Internacional José Martí

Loanda de la Caridad Rodríguez Martín, en el vuelo rumbo a Catar (Qatar)



Loanda junto a Lidia Esther Collado Cabañin, Jefa de Enfermera de la sala de Terapia Intermedia del Hospital pediátrico José Luis Miranda

Loanda y Lidia Esther Collado Cabañin, en habitación de aislamiento en Qatar

De izquierda a derecha, Daniela, Michel y Mélani

Fotos cortesía de la entrevistada

