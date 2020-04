Descemer pide el fin del bloqueo de EE. UU. contra su pueblo

El pasado jueves Descemer Bueno publicó, en su cuenta oficial en Facebook, su deseo de que el Gobierno de Estados Unidos levante el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra nuestro país, sobre todo, cuando el mundo vive una compleja situación ante el nuevo coronavirus. «usa nos bloquea la entrada de ayudas a Cuba de lo más elemental que necesitamos, como máscaras y medicamentos, comida, ventiladores artificiales», denunció en su post el popular músico y compositor, a propósito de la actitud de las autoridades estadounidenses de impedir la entrada a la nación caribeña de una donación que hiciera Jack Ma, fundador de Alibaba, el gigante electrónico chino y de la fundación que lleva su nombre.

Descemer Bueno les pide a los cubanos residentes en ese país que exijan el cese de la cruel política, pues la Mayor de las Antillas es una nación que ahora mismo está ayudando a otros países que también libran la batalla contra la covid-19. «Muy seguro estoy –expresó- de que Cuba no dudaría en enviar médicos a Nueva York en el mismo momento en que nos están bloqueando».

La publicación, que generó 3 186 comentarios en menos de 24 horas y se compartió alrededor de 850 veces, fue recibida por un sinnúmero de sus seguidores con satisfacción. «Su rencor –refiriéndose al Gobierno de Estados Unidos– es tan grande que supera las necesidades de la mayoría de los cubanos (…). ¡Cuba vencerá el virus con o sin bloqueo!», le dice un internauta.

Sin embargo, el cantautor fue diana de algunos comentarios ofensivos, como también lo fuera Israel Rojas hace poco más de una semana, por manifestar su desacuerdo con el bloqueo. Descemer ha sido tildado de tener «doble moral», acusado de defender los intereses de sus «amigotes comunistas» y amenazado con que nadie irá a sus conciertos en ese país, el mismo que, no hace mucho, recibió una donación de Jack Ma.

Este no es el primer ataque que recibe el músico, sino que su nombre aparece en la lista de artistas cubanos agraviados a finales de 2019 junto a Haila, Jacob Forever, Gente de Zona, y otros muchos que fueron blanco de cancelación de conciertos en Estados Unidos, campañas en su contra en las redes sociales, programas televisivos y videos en vivo, absurdos a la medida de los mismos que lo acusan de inconsecuente.

La campaña demonizadora contra los artistas cubanos no es más que una de las tantas formas de ataque para sembrar el caos en este pueblo solidario, cuyos hijos no se amilanan. Para descontento de los que pagan millones por ver subyugados a los defensores de la Revolución, Descemer no ha dejado de cantarle a Cuba y a su gente.

Ahora, menos que nunca, no es tiempo para agredir a los abanderados de causas justas, apretar con sanciones la soga a los países, limitar las ayudas humanitarias o andarse con egoísmos, sino de tender la mano a todo aquel que lo necesite, porque solo unidos se puede vencer en la lucha contra la nueva enfermedad. La humanidad reclama valentía, resistencia y ofrecer el corazón.