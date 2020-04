Beatriz cuida de la esperanza del Mundo (+Audio y fotos)

“Si supieran lo difícil que es ver a una niña de 12 años echarse a llorar porque su PCR ha dado positivo, no fuéramos tan irresponsables y nos quedaríamos en casa. Duele ver a un niño indefenso llorar porque no hemos sido consecuentes y hemos fallado en no proteger a los que son la esperanza del Mundo”…este es el mensaje que, compartió con sus amigos en su grupo de WhatsApp la Dra. Beatriz Rodríguez Sandeliz, especialista de Primer Grado en Pediatría y jefa del Servicio de Respiratorio del Hospital Infantil “José Luis Miranda”, de Santa Clara, Villa Clara.

Su mensaje el resultado de un día difícil de guardia cuando una niña fue confirmada como positiva a la COVID-19.

La Dra. Beatriz formó, en inicios, junto al Dr. Marbin Machado Díaz, también del Infantil y los Dres. Lissy Pérez Leal y Richard Godoy León, del Hospital Militar “Manuel Fajardo”, el equipo de ocho pediatras que, en la actualidad atienden a los infantes que sean contactos, sospechosos o contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2.

Innumerables vivencias cuenta esta joven galeno con solo 6 años de graduada, y de ellos 3 como pediatra. Numerosas anécdotas que dejan ver su excelencia como ser humano y profesional.

Después de los días vividos en Cuba y el Planeta por esta Pandemia, la Dra Beatriz reflexiona sobre los riesgos, tristezas y alegrías de la profesión que escogió para la vida, en especial por su familia y sus pacientes, a los que sabe son: “…la esperanza del Mundo”.

Para la Dra. Beatriz y sus siete compañeros de las salas de Pediatría del Hospital Militar. Para el personal médico y paramédico que los apoya en esta batalla contra el nuevo coronavirus. Para todas heroínas y héroes de Batas Blancas que combaten esta Pandemia en el Planeta, mi llamado a “cuidarse mucho”, mi admiración, mi respeto eterno, y el mejor de los aplausos.

