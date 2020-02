Porque el amor es más fuerte…14 de febrero (+Audio y video)

Cada año, el 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad conocido también como el Día de San Valentín. Pero… ¿por qué celebramos esta fecha?

El Día del Amor y la Amistad proviene de una celebración pagana de la antigua Roma.

En estas fechas se celebra la Lupercalia que incluía ritos para la fertilidad. Fue en el año 496 que el papa Gelasio I cambió el sentido de esta celebración e instauró el 14 de febrero como el día de San Valentín.

¿Quién era este santo?

La existencia de San Valentín es discutida. De hecho, en el Concilio Vaticano II (en 1969) la Iglesia Católica reorganizó el santoral y retiró la celebración de la fiesta de este santo. Aun así, todavía muchas personas siguen celebrando ese día el Día de San Valentín.

Es probable que San Valentín haya sido un médico romano que se hizo sacerdote cristiano y que casaba soldados a pesar de que estaba prohibido por el emperador Claudio “El Gótico”, quienconsideraba el matrimonio algo incompatible con la carrera de las armas. En el año 270 después de Cristo, al descubrirse que Valentín casaba parejas en secreto, fue decapitado.

En su Historia de los Santos, Monseñor Paul Guerin, asegura que Valentín estuvo a punto de convertir a Claudio y que, incluso, realizó milagros:

“Valentín fue también capturado y lo decapitaron el 14 de febrero de 270, en la Vía Flaminia, donde después el Papa Juan I hizo levantar una iglesia bajo su invocación. Se conservan la mayor parte de sus reliquias en la iglesia de Santa Praxedes”.

La leyenda que cuenta Monseñor Paul Guerin se suma a muchas otras que conocemos de Valentín y que fueron creadas en la Edad Media en Francia e Inglaterra ya que en esa época se comenzó a asociar la celebración de este santo con el amor. La asociación llegó al grado de que se cree que es el santo del amor por ser asesinado al defender el matrimonio de los soldados y negarse a renunciar a su cristianismo. Otras leyendas cuentan que también es el santo del amor porque su celebración es cerca de los días en los que los pájaros comienzan a emparejarse.

Su celebración se borró del santoral ya que la Iglesia comenzó a tratar de quitar las celebraciones cuyos santos tuvieran un origen “legendario” (es decir, sin corroboración de su existencia histórica). Sin embargo, es un santo venerado por la Iglesia Ortodoxa y por la Iglesia Anglicana, así como por la Iglesia Luterana.

Una curiosidad…existieron tres santos de nombre Valentín

En antiguos martirologios se menciona en la fecha del 14 de febrero al menos a tres santos bajo este nombre, todos ellos mártires.

El primero fue un sacerdote de Roma que ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio. El emperador Claudio II lo prohibió porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores soldados. San Valentín al considerarlo injusto lo desafió. Este fue detenido y enviado por el emperador al prefecto de Roma, quien al ver que todas sus promesas para hacerlo renunciar a su fe eran ineficaces, mandó que lo golpearan y después lo decapitaran. Este es el San Valentín más popular y al que está dedicado esta festividad.

El otro San Valentín fue elobispo de Pignataro Interamna (en la actualidad Terni, en Italia), famoso por su evangelización, milagros y curaciones. Fue decapitado en tiempos del emperador romano Marco Aurelio. Lo mataron de noche y en secreto para evitar la reacción del pueblo de Terni donde era muy amado. Lo enterraron en la Vía Flaminia, entre Roma y Terni.

El último San Valentín fue martirizado en África junto con un cierto número de sus compañeros. No se tiene mucha información sobre él.

Nace una cultura del amor

En 1328, el escritor inglés Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado Parlamento de las aves y otras visiones del sueño, en el que menciona, por primera vez, al Día de San Valentín como un día en el que se festeja a los enamorados.

Entonces en Europa se comenzó a considerar este día como el día del amor. Incluso, el rey Carlos VI de Francia creó la Corte del Amor que consistía en una competencia entre los cortesanos para conseguir pareja.

A partir del siglo XV se empezó a hacer costumbre escribir poemas conocidos como Valentinas entre los enamorados. Ya en el siglo XIX, en Gran Bretaña, inició la fabricación masiva de tarjetas de San Valentín genéricas.

Así llega hasta nuestros días. En algunos lugares como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad. Esta es una celebración que se ha extendido a muchos países del mundo.

Este día resalta la importancia de la amistad entre compañeros de trabajo, escuela, vecinos, amigos, amistades y familiares. De igual forma entre parejas de novios, esposos, enamorados, donde el amor fluye con gran ternura.

Muchos aseguran que es pura mercadotecnia, otros que es la ocasión perfecta para hacer algo especial con su pareja, y sin importar a cuál de los dos grupos pertenezcas, es probable que tampoco te puedas resistir al encanto del 14 de febrero.

¿Cómo se celebran el amor y la amistad en el mundo?

San Valentín, Día de los Enamorados o Día del amor y la amistad, constituye una celebración en gran parte del mundo, pero esta no se festeja de una única forma ni responde a la misma esencia.

Algunos pueblos celebran a este santo, del cual toma su nombre dicha festividad y otros, así de simple seleccionan una jornada para festejar el amor y la amistad en distintas fechas y formas.

Pero ojo, pues este día no siempre es el 14 de febrero ni está asociado todas las veces a un ser sagrado.

En Colombia, por ejemplo, la fecha escogida es el tercer sábado de septiembre, jornada en la que se festeja con un juego similar al del amigo invisible, aunque en el país sudamericano las parejas no pierden la oportunidad de celebrar su amor con actividades como ir al cine, tener una cena romántica o ir a bailar.

Asimismo, en Egipto el día del amor y la amistad es el 4 de noviembre y, en Brasil, el 12 de junio, en la víspera del día de San Antonio de Padua, quien tenía fama de casamentero y es símbolo de trabajo, salud, protección y, por supuesto, amor.

En cambio, en Eslovenia el amor no tiene a San Valentín ni a San Antonio como patronos principales, sino a San Jorge, protagonista de una celebración que tiene lugar cada 12 de marzo.

Aunque el país más sorprendente resulta Finlandia, donde cada 14 de febrero está mal visto mostrar tu amor en público, pues, para ellos, representa un día para celebrar, única y exclusivamente, la amistad.

No obstante, y pese a casos particulares, el Día de los Enamorados continúa siendo típicamente occidental, pues se remonta a la Europa germánica, desde donde pasó a Estados Unidos y de allí al resto del mundo.

Aunque eso no impide que, en China, y durante el San Valentín autóctono, conocido como «Qi xi», los hombres regalen a sus parejas luciérnagas, como símbolo de amor, ya que según cuenta la leyenda, los amantes Xia Lang y Ji Gu, frente a la posibilidad de que ella fuera obligada a casarse con el emperador Yu, se arrojaron a un manantial del que salieron convertidos en estos insectos.

A su vez, en Japón, las mujeres acostumbran a regalar diferentes tipos de chocolates a los hombres el día de San Valentín, pero con la peculiaridad de que los chicos reciben regalos durante ese día y no solo de su pareja, sino también de amigas y compañeras de trabajo. Entonces, dependiendo de la clase de estos obsequios (mayormente chocolates), se decide la relación que desean sostener.

Mientras que las chicas reciben su contrapartida, justo un mes después, el 14 de marzo, jornada en que se celebra el Día Blanco, y donde son los del sexo masculino los que devuelven los regalos a todas las mujeres de quien recibieron un chocolate el día de San Valentín. Además, se espera que estos devuelvan el regalo por uno que tenga, por lo menos, el triple de valor del que recibieron antes.

Por otro lado, los países musulmanes, por regla general, no celebran el 14 febrero, al considerar que esta no es una fecha acorde con su cultura milenaria.

¿Cómo viven los cubanos el amor?

Porque el amor es más fuerte

Lo cierto es que, no importa el credo, no importa el lugar del planeta, no importa la sociedad, no importa la política, no importa la raza, no importa el sexo, no importa la edad, porque el amor es más fuerte, entonces, este 14 de febrero abre tu corazón al más universal y puro de los sentimientos… “el amor”.

Fuente: Varias publicaciones en Internet

Fotos y videos tomados de Internet