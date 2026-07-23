Paula Ali recibió el premio Nacional de Televisión 2026

La tan querida actriz, Paula Alí, recibió el Premio Nacional de Televisión 2026, cuya noticia supimos hace unas semanas. Fue una ceremonia sencilla, como a ella quiso, sin fiestas, ni fuegos artificiales, sin alardes, pero con la absoluta convicción que se trata de uno de los galardones más merecidos. De eso podemos dar fe quienes hemos disfrutado de sus múltiples presentaciones en el cine, la televisión y sobre todo en él teatro durante 6 décadas.

La entrega de este Premio por la obra se la vida la hicieron José Carlos Zaragoza Suárez, director General de la Televisión Cubana y Onelio Castillo, vicepresidente primero del Instituto de Información y Comunicación Social, quienes confesaron sentirse orgullosos de materializar esta decisión de un jurado que actuó con verdadera justicia.

Paula estaba feliz, acompañada de su familia y de su inseparable amiga la actriz Diana Rosa Suárez con quien ha compartido disímiles escenarios en las tablas y en la vida.

Toda una vida dedicada a la actuación. Foto: Mónica, Sánchez Novoa

Cualquiera definición de esta actriz y excelente ser humano, la dejó bien clara Paula cuando dijo a la Televisión: “Soy muy feliz de haber trabajado para el público cubano, de hacerlo sonreír, amo mucho a mi país, quiero mucho al pueblo cubano. Hay tres cosas fundamentales para mí: mi familia; el arte, el teatro; y Cuba, amo a este pueblo que es el que mejor me entiende y me ha querido toda la vida”.

La decisión fue aprobada el 9 de julio de 2026 por el Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social, tras evaluar la trayectoria artística, la integralidad de su obra y el impacto público de una carrera dedicada durante más de seis décadas a la televisión, el teatro y el cine cubanos.

El Premio Nacional de Radio y Televisión fue creado en 2002, mediante la Resolución 56/02 del entonces Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), con el propósito de reconocer a trabajadores del sector artístico cuya contribución haya sido significativa para ambos medios. En el caso de la televisión, la entrega coincide con el aniversario de su fundación en Cuba, el 24 de octubre de 1950.

El jurado encargado de la selección estuvo integrado por José Ramón Artigas Vázquez, como presidente; Miguel Lino Patterson Meriño, Julio Pulido Castillo, Roberto Cornelio Ferguson, Julián Armando Pérez Delgado y Caridad Rojas Zayas. La secretaria del proceso fue Migdalia Pérez.

Nació para ser artista

Vino al mundo el 26 de enero de 1936 en Candelaria, Pinar del Río, Paula Alí se incorporó al mundo artístico en 1959 como modelo de televisión. En 1965 comenzó su vínculo con el Teatro Martí, escenario emblemático de la cultura cubana, y en 1970 ingresó al grupo Teatro Estudio, una de las compañías más prestigiosas del país, donde permanece hasta la actualidad.

Durante su extensa carrera ha interpretado personajes en telenovelas, telefilmes, espacios de Teatro en TV, seriados y programas humorísticos que forman parte de la memoria audiovisual cubana.

Entre las producciones televisivas donde ha dejado huella se encuentran las telenovelas “Enamorada del mar” (1989), “Retablo personal” (1992), “Las huérfanas de la Obrapía” (1999), “Salir de noche” (2002), “¡Oh, La Habana!” (2007), “La otra esquina” (2014), “Vuelve a mirar” (2021) y “Los hijos de Pandora” (2022).

También son recordadas sus actuaciones en obras llevadas a la pantalla como “La casa de Bernarda Alba” y “Santa Camila de La Habana Vieja”, así como su participación en programas humorísticos como “Jura decir la verdad”, “Sherlot Holmes”, “Cerquitica del Vedado”, “Conflicto” y “Punto G”, este último reconocido como el programa más popular de 2005.

Paula Alí ha protagonizado obras fundamentales del teatro cubano y universal, bajo la dirección de reconocidas figuras como Berta Martínez, Héctor Quintero, Vicente Revuelta, Abelardo Estorino, Roberto Blanco, Armando Suárez del Villar y Carlos Díaz.

Entre sus interpretaciones destacan “La casa de Bernarda Alba”, “El premio flaco”, “Aire frío”, “Santa Camila de La Habana Vieja”, “Yerma”, “La gaviota”, “La Celestina” y “Monólogos de la vagina”. En los últimos años ha colaborado con el grupo El Público, donde su protagónico en “La Celestina”, bajo la dirección de Carlos Díaz, recibió gran acogida.

Su filmografía incluye títulos como “Cartas del parque”, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío; “Papeles secundarios”, de Orlando Rojas; “El elefante y la bicicleta”, “Guantanamera” y “Lista de espera”, de Juan Carlos Tabío; además de “Miel para Ochún”, de Humberto Solás; “Nada”, de Juan Carlos Cremata; y “Perfecto amor equivocado”, de Gerardo Chijona.

La actriz ha llevado también su arte a escenarios internacionales mediante giras por Portugal, Yugoslavia, España, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Reconocimientos a una carrera excepcional

A lo largo de su trayectoria, Paula Alí ha recibido importantes distinciones, entre ellas el Premio Segismundo y el Premio UNEAC por “Una mujer sola” (1990), el Premio Caracol por “El año que viene” (1994), el reconocimiento a Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias por “Nada” (2003), la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Raúl Gómez García, la condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión (2012) y el Premio Pequeña Pantalla (2021).

A sus 90 años, Paula Alí continúa siendo una figura imprescindible de la escena artística cubana, reconocida por su versatilidad, profesionalidad y capacidad para conectar con varias generaciones de espectadores. El Premio Nacional de Televisión 2026 se suma así a una carrera marcada por la entrega y el compromiso con el arte de la actuación.

No cabe dudas de que es este uno de los Premios más merecidos. Foto: Mónica Sánchez Novoa

La sola lectura de esta prolífera carrera en la actuación nos ratifica el Premio, pero si tienes la suerte de salir con ella a la calle, recorrer una feria agropecuaria, o estar en la cola del Banco, es fácil aquilatar el cariño del pueblo que se le acerca, la saluda, la bendice y le propina los más bellos halagos. En mi opinión ese ha sido un Premio que Paula ha disfrutado toda la vida.