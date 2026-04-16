Cuba cedió ante México en clasificatorio de polo Acuático

Cuba acumula tres puntos pero con una diferencia negativa de goles de -14, por lo que debera sumar éxitos en los próximos juegos para mantenerse en la pelea por un cupo en Santo Domingo 2026

LA SELECCIÓN masculina de Cuba sucumbió 19-7 ante México, en la ronda preliminar del clasificatorio de polo acuático para Santo Domingo 2026, que acoge la ciudad colombiana de Cali hasta el 19 venidero.

El encuentro, celebrado en la Piscina Olímpica Hernando Botero O’Byrne, evidenció la diferencia de nivel entre ambos planteles. Los mexicanos dominaron desde el inicio y los cubanos trataron de mantenerse en el marcador en los primeros pasajes del encuentro, pero sucumbieron ante la contundencia del rival.

Diego Armando Mercado anotó en cuatro ocasiones para los vencedores, con Matthew Daniel Moran Sandoval y Pablo Coraza Estrada, entre los más destacados. La ofensiva mexicana se mostró variada y dinámica, castigando los errores defensivos de Cuba.

Por la escuadra caribeña, Osmailer Cainet (3 goles) y Remmy De Armas (2) intentaron mantener a flote a su equipo con goles oportunos, pero la defensa mexicana cerró espacios anulando los intentos de reacción cubana.

Con este resultado, México sumó tres puntos y se colocó en la segunda posición del grupo, detrás de Colombia, que lo lidera invicto con seis unidades. Cuba, por su parte, acumula tres puntos, pero con una diferencia negativa de goles (-14), lo que complica sus aspiraciones de clasificación directa.

Cuba deberá recomponer su estrategia y buscar victorias en los próximos compromisos si quiere mantenerse en la pelea por un cupo en Santo Domingo 2026.

Este miércoles las chicas del Cuba perdieron su invicto, con resultado de 9-10 ante el de Puerto Rico, en choque que se definió en penales.

Mañana jueves los conjuntos cubanos no tendrán acción. Las chicas jugarán el viernes contra Guatemala y los hombres lo harán ante Costa Rica.