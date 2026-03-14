Patria, el periódico de Martí

Cuba celebra el Día de la Prensa, cuando se cumplen 134 años de la aparición de este referente periodístico

Patria fue el periódico de la Revolución y la Revolución implica la universalidad de un empeño. En Patria se asumió entonces el periodismo como expresión de lucha, en su amplitud más luminosa. Fundado el 14 de marzo de 1892, el periódico arriba hoy a 134 años de su aparición, y su legado continúa siendo referencia esencial para comprender el papel de la prensa en la historia de Cuba y en la articulación del pensamiento emancipador.

José Martí concibió la publicación no como un mero vocero propagandístico, sino como una verdadera plataforma de ideas.

Comprendía la naturaleza movilizadora del periodismo y la fuerza que podían tener las palabras cuando se ponían al servicio de una causa justa. Desde sus páginas se tejió un discurso que no solo informaba o comentaba, sino que convocaba, organizaba y orientaba el espíritu de una nación que se preparaba para la lucha definitiva por su independencia.

Era un periódico pensado para todos, pero ello no significaba renunciar a la hondura conceptual. En Patria convivían el vuelo formal y la contundencia del ideario.

En una época en que no todos sabían leer, Martí confiaba en la capacidad de irradiación de las ideas: el periódico debía ser leído, comentado, compartido, convertido en palabra viva que circulara entre los cubanos de dentro y de fuera de la Isla.

El hecho de ser el órgano del Partido Revolucionario Cubano situaba a Patria en el centro mismo de un entramado simbólico y político. Desde allí se generaban sentidos, se afirmaba una identidad colectiva y se delineaban los principios éticos de la nación que se aspiraba a fundar. El periódico fue también una apuesta por la unidad de los cubanos, un espacio donde convergían voluntades diversas bajo el ideal común de la independencia.

No hay mejor referencia para establecer el Día de la Prensa Cubana que este legado. Patria marca un derrotero que trasciende su tiempo: la prensa como servicio público, como espacio de confluencia de ideas y como faro de ética.

En esa tradición se inscribe el mejor periodismo cubano, el que entiende su misión no solo como ejercicio profesional, sino como compromiso con la verdad, la nación y la dignidad humana.