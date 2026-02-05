Vínculos interpartidistas: piedra angular de las relaciones entre Cuba y China

Como parte de su visita al gigante asiático, en calidad de Enviado Especial del Partido y el Gobierno cubanos, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, conversó con Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, encuentro en el que ambas partes resaltaron que los vínculos interpartidistas constituyen la piedra angular de la relación bilateral.

El alto funcionario chino expresó sus mejores deseos para el pueblo y el Gobierno de la Isla, al tiempo que subrayó el dinamismo de las relaciones entre Beijing y La Habana. Por su parte, el jefe diplomático cubano señaló que este intercambio tiene lugar en medio de una coyuntura global variable y peligrosa, marcada por un deterioro acelerado del orden internacional, lo cual se traduce en amenazas para la paz y la soberanía de los pueblos.

A pesar del convulso panorama mundial –resaltó Prensa Latina– China y Cuba avanzan en la construcción de una comunidad de futuro compartido, alta concertación, apoyo en sus intereses fundamentales, confianza política mutua y cooperación multisectorial, impulsada por los consensos alcanzados entre sus respectivos líderes.

Como parte de los intercambios sostenidos durante esta vista, Rodríguez Parrilla dialogó con Chen Xiaodong, director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China (Cidca).

En el encuentro reconoció el trabajo y los esfuerzos realizados por esta agencia, en función de la cooperación bilateral, especialmente en el contexto actual que enfrenta la Mayor de las Antillas.