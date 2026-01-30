¿Eres de los que duerme tarde? Este es el precio de vivir de noche

Si eres de los que disfrutan la noche mientras otros descansan, cuidado: un estudio reciente publicado en el Journal of the American Heart Association advierte que los noctámbulos de mediana edad y mayores tienen una salud cardíaca peor que quienes mantienen horarios de sueño promedio.

Hábitos que pasan factura

El investigador principal Sina Kianersi, del Brigham and Women’s Hospital en Boston, explica que estas personas suelen adoptar conductas poco saludables que impactan el corazón, como:

Dieta de baja calidad

Fumar

Sueño insuficiente o irregular

Un riesgo cuantificado

Los resultados del estudio muestran que los noctámbulos tenían un 79% más de probabilidades de tener una puntuación baja en la salud cardíaca general, comparados con quienes mantienen un patrón de sueño promedio. Es decir, quienes no se acuestan demasiado tarde ni se levantan muy temprano.

Lo que esto significa para ti

La investigación sugiere que ajustar los hábitos de sueño y vigilar la alimentación y el consumo de tabaco podría marcar una diferencia real en la salud cardiovascular. Dormir bien no solo mejora la energía diaria, también protege tu corazón a largo plazo.

Consejos prácticos para noctámbulos

Intentar acostarse y levantarse a horas regulares

Priorizar una dieta equilibrada y rica en nutrientes

Limitar el consumo de tabaco y alcohol

Incorporar actividad física moderada diaria

Consultar a un especialista si el sueño sigue siendo irregular

La ciencia es clara: tu corazón no disfruta de tus noches largas tanto como tú.