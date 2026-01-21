Tres raras y exitosas cirugías neonatales en el Pediátrico villaclareño

El pequeño Abner Rodríguez Figueroa, de ocho meses, fue operado el pasado 30 de diciembre en el Hospital Pediátrico “José Luis Miranda” de Villa Clara, de un gigantesco tumor renal.

Luego de varios estudios un equipo multidisciplinario de la referida institución, liderado por el avezado cirujano Abel Armenteros, jefe de la cirugía neonatal en el centro de Cuba, realizó una nefrectomía derecha a través de la cual lograron extraer el tumor que pesaba más de dos kilogramos.

Con un postoperatorio sin complicaciones, el placeteño Abner se recupera satisfactoriamente en su hogar

El pequeño Abner en brazos del Dr. Abel Armenteros. Foto: Tomada del perfil de Facebook de la autora.

Según el doctor Armenteros, los tumores renales en lactantes tienen una baja incidencia —no así en niños mayores de tres años—, pero lo alarmante de este caso fue el exagerado crecimiento de la masa tumoral en poco tiempo .

Ahora Abner, junto a su hermano gemelo Adair, disfruta de los mimos de una familia que nunca olvidará los rostros y las manos que salvaron al pequeño.

Daymi Figueroa, la madre de Abner, refiere: el niño es otro posterior a la cirugía, ya juega con su hermano, se alimenta bien y sobre todo es muy risueño.

Abner y su hermano Adair. Foto: Tomada del perfil de Facebook de la autora.

Durante el mes de diciembre el pediátrico villaclareño realizó tres grandes y raras cirugías neonatales, cada una con evolución satisfactoria y ciento por ciento de resolutividad.

Por primera vez se hizo una cirugía de un pinzamiento aórtico mesentérico en un recién nacido, una malformación muy rara. Además se operó un timo ectópico en una lactante de 26 días de nacida y el tumor renal, lo que habla de la inteligencia y compromiso de los profesionales y los diferentes servicios del José Luis Miranda .