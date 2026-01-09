Plenos de los Comité Provinciales del PCC continuaron este jueves por Guantánamo

En Guantánamo continuaron este jueves los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido, encabezados por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, y Roberto Morales, secretario de Organización del Comité Central del PCC.

Según informó la Presidencia de Cuba en X, se evalúa la implementación de los acuerdos tomados en el XI Pleno del Comité Central, realizado a finales de año, así como los compromisos de la provincia más oriental de Cuba para enfrentar el 2026.

Morales Ojeda expresó que la militancia tiene que caracterizarse por su espíritu autocrítico, la insatisfacción revolucionaria por lo no logrado aún, y el sentido de urgencia.

El dirigente partidista fue enfático en la sensibilidad de los cuadros con los problemas que afectan al pueblo, así como en la necesidad de que las organizaciones de base del Partido estén en el centro de las soluciones de los problemas, y en perfeccionar el trabajo de la Organización.

Los principales dirigentes del Partido en la provincia analizaron la producción de alimentos, la generación de energía con fuentes renovables, la exportación e inversión extranjera para generar ingresos, la autonomía municipal, entre otros asuntos prioritarios.

(Con información de ACN)

Díaz-Canel asiste a Pleno partidista en Santiago de Cuba

Foto: Presidencia Cuba.

En la tarde de hoy tuvo lugar el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido de Santiago de Cuba, encabezado por el Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda.

Como había ocurrido durante la mañana en Guantánamo, y este miércoles en Pinar del Río y en Artemisa, la militancia santiaguera analizó los acuerdos del XI Pleno del Comité Central, realizado en diciembre último, así como los planes de la provincia para enfrentar el año 2026.

En sus palabras a los militantes, el Primer Secretario se refirió a la importancia de fortalecer la unidad, con los conceptos planteados por Fidel y Raúl, una unidad que aliente el debate, la crítica responsable. La unidad no se construye sobre el silencio sino con la verdad.

Igualmente habló de generar espacios constantes de participación del pueblo, y sobre todo de los jóvenes. Ponderó los métodos de trabajo que ponen en el centro el vínculo permanente con la base, escenario donde ocurren los principales procesos productivos y de servicios.

El Jefe de Estado condenó el bloqueo recrudecido del gobierno de Estados Unidos, pero criticó también cuestiones que tienen que ver con insuficiencias nuestras, con trabas, demoras, formalismo y burocracia.

Retomó el concepto de que el Partido Comunista de Cuba, por su carácter único, tiene que ser el más democrático. No solo es el Partido de los militantes, apuntó, es el Partido de la nación, y tiene que preocuparse por los problemas de todos los cubanos.

Los militantes, afirmó, nos tenemos que sentir responsables de la solución de los problemas, desde el compromiso, la entrega y la disciplina.