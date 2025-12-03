Leñadores defienden con éxito el trono del béisbol cubano

Los Leñadores de Las Tunas volvieron a blandir hoy su garra ante su afición al firmar una victoria que los mantiene en la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La tropa oriental desató un huracán de emociones al dejar tendidos 13-12 a los Gallos de Sancti Spíritus, en un pleito de coraje desbordado que se definió por el imparable de oro de Yosvani Alarcón, héroe infinito de estas tierras.

El máscara tunero ya había castigado la bola con un cuadrangular, gesto replicado por Henry Quintero y Yudier Rondón, impulsores de dos anotaciones cada uno. Su hermano Yordanys, incansable, firmó un demoledor 5-4 que incendió las gradas.

Rodolfo Díaz logró un out decisivo para sumar su séptimo triunfo, mientras Yanielquis Duardo cargó con la derrota. Del bando espirituano, Frederich Cepeda y Yasser García intentaron mantener viva la rebelión con sendos jonrones que estremecieron el Mella, sin lograr cambiar el destino del duelo.

En el Victoria de Girón, los Cocodrilos derrotaron 13-6 a las Avispas, impulsados por una ofensiva de 16 cohetes que tuvo en Hanyelo Videt a su verdugo principal: cuatro imparables, un bambinazo y tres fletadas.

Eduardo Blanco añadió fuego propio con dos triples y un sencillo, suficiente para sostener el trabajo de Yoannis Yera, ganador pese a soportar cinco carreras en igual cantidad de capítulos.

Las Avispas siguieron ampliando su récord de jonrones en series de 75 juegos gracias a Jeison Martínez y Harold Vázquez, pero esta vez su artillería no bastó para detener la furia yumurina.

En Holguín, los Cachorros ladraron ante un estadio repleto y remontaron para vencer 10-7 a Industriales, un triunfo que los catapultó al tercer lugar del campeonato.

Lázaro Cedeño, imparable con tres remolques, y Edward Magaña, también con tres impulsadas, guiaron la carga ofensiva. José Miguel Rodríguez lanzó cuatro capítulos inmaculados para adjudicarse el éxito. Por los azules, Yaser Julio González celebró su primer jonrón con el uniforme capitalino.

Mientras tanto, en Campechuela, los Elefantes de Cienfuegos continuaron su paso firme al derrotar 5-3 a los Alazanes. Richel López lideró el ataque con dos tubeyes, y la dupla Acevedo–Rodríguez impulsó cuatro anotaciones. José Carlos Sarría firmó un relevo monumental de 7-1 entradas para llevarse el triunfo.

En el Nelson Fernández, Mayabeque apagó 4-0 a los Indios de Guantánamo gracias a las siete argollas colgadas por Osniel Basulto y al madero encendido de Xian Vega (4-3, dos dobles) y Frank Alonso, autor de un vuelacercas y dos remolques.

Camagüey también vivió su propia fiesta al derrotar 8-6 a Artemisa, con Leonel Moas Jr desatado al conectar triple, jonrón e impulsar cinco. Lisván Fajardo también la sacó del parque para asegurar el alegrón de los Toros.

En Pinar del Río, Ciego de Ávila desató una tormenta y firmó un supernocaut 24-4 sobre los Vegueros. Jonathan Bridón y Cristian Pagarizabal encabezaron el demoledor ataque de 17 hits con cinco impulsadas cada uno, mientras Kevin Soto se llevó el éxito. Por los locales, Yoannys Moreno y Jesús Arcia desaparecieron la pelota.

Finalmente, en el Sandino, Villa Clara venció 6-2 a La Isla con una joya de nueve entradas de Osdany Rodríguez y un jonrón oportuno de Leonardo Montero que iluminó la tarde naranja.

Al cierre de la jornada, la tabla de posiciones mantiene a Las Tunas como líder (36-20), con Matanzas, Holguín, Industriales, Cienfuegos, Mayabeque, Sancti Spíritus y Artemisa completando los ocho primeros puestos, una lucha feroz donde cada juego parece dictar un nuevo capítulo épico.