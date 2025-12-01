Albornoz remonta posiciones en Festival de Ajedrez de Benidorm

El camagüeyano aparece en el puesto 11 con acumulado de 3,5 puntos, a solo media raya del cuarteto de líderes

La Habana.- INSTALADO en el puesto 11, luego de un domingo de dos victorias, aparece el cubano Carlos Daniel Albornoz en el Festival Internacional de Ajedrez Hotel Gran Bali de Benidorm, en España.

Subcampeón de la edición de 2024, el camagüeyano había descendido en el ordenamiento por la igualdad firmada el sábado, sin embargo supo aprovechar la doble jornada más reciente y derrotó al ucraniano Stepan Mohylnyi y al peruano José Alberto Sánchez.

A este último le doblegó en 71 jugadas de una apertura Española, en la que llevó piezas blancas, y con ese resultado suma 3,5 puntos de cuatro posibles. Con idéntica cifra aparecen otros ocho concursantes, incluido el rumano Félix Antono Ilinca que será su próximo oponente.

La cima la comparten con actuación perfecta de cuatro éxitos el ucraniano Volodymyr Vetoshko, el chino Zhihang Xu, el indio Muthaiah Al y el alemán Hussain Besou.

La siguiente mejor ubicación para un representante de Cuba es el puesto 36 de Ernesto Fernández, quien cerró el domingo con una de “cal y otra de arena”. Inició con revés contra el armenio Sargis Manukyan y después sonrió ante el indio Jeet Shat para quedar en tres rayas.

Un acumulado idéntico exhibe la también cubana Leancy Fernández. Para ella las palmas por sus dos victorias que le llevaron hasta el escalón 41 entre los más de 200 concursantes.

Derrotó a la española Bárbara Sánchez y al también local Sergi Mingarro, y por el momento lleva como ganancia 18,4 puntos Elo.

Mucho menos efectiva resultó la jornada para la multicampeona nacional, Maritza Arribas, que solo pudo sacar media unidad de dos posibles. Cedió versus el conocido maestro español Salvador del Río y poco después firmó la paz con Michele Di Leva, de Italia.

El Festival tiene programadas nueve rondas por el sistema Suizo en su grupo principal y este lunes se vivirá la quinta de esas fechas.