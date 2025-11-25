martes, noviembre 25, 2025
Caibarién

Inicia Jornada del Educador en Caibarién

María Isabel Morales Guerra

Este lunes la Dirección General de Educación Municipal de Caibarién inauguró oficialmente la Jornada del Educador y constituyó el Destacamento Pedagógico Municipal en un acto que contó con la presencia de las autoridades y organizaciones del territorio.

El encuentro marca el inicio de un período dedicado a honrar la labor de los educadores. Sirvió asimismo para hacer un reconocimiento público a la entrega, el compromiso y el valor profesional de los maestros.

Rafael Marín Reymond, Director de Educación municipal, extendió un mensaje de felicitación y agradecimiento a todos los educadores por su constancia y por ser sembradores del futuro de la nación.

Esta Jornada del Educador está dedicada de manera especial al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, reafirmando el compromiso con su legado de una educación pública, gratuita y de calidad.

La Dirección General de Educación convoca a toda la comunidad a participar en las actividades programadas y reafirma su confianza en el recién constituido Destacamento Pedagógico para continuar fortaleciendo la educación en el municipio.

Imagen: de la autora.

