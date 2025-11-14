Desarrolla Esteban Lazo intensa agenda oficial en Angola

La Habana, 13 nov (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, cumplió una jornada de alto nivel en su visita oficial a la República de Angola, en ocasión del aniversario 50 de la independencia nacional y del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el encuentro con el presidente angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, el jefe del Parlamento cubano entregó mensajes de felicitación enviados por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en los que se ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo los históricos vínculos bilaterales.

La fuente subraya que el jefe de Estado angolano agradeció la contribución de Cuba a la lucha por la independencia y contra el apartheid, y destacó la participación de combatientes cubanos en la “Operación Carlota”, así como la cooperación en salud, educación y formación de jóvenes.

En declaraciones a la prensa, Lazo Hernández calificó de “fructíferos y entrañables” los intercambios sostenidos con autoridades de Angola, Mozambique y Argelia, y reiteró el compromiso de Cuba con la solidaridad internacionalista.

La nota explica que la agenda del titular del Parlamento cubano incluyó encuentros con colaboradores cubanos en Angola, representantes de organizaciones de solidaridad y cubanos residentes, a quienes reconoció como “dignos continuadores de la epopeya internacionalista”.

Especifica el texto que la delegación cubana participará en el acto nacional por el aniversario 50 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Angola, y prevé intercambios con jefes de delegaciones internacionales presentes en Luanda.