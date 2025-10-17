Potencia Villa Clara atención a políticas sociales

Con la presencia del vice primer ministro de la República de Cuba Eduardo Martínez Díaz, sesionó en el Salón de los Escudos del Gobierno Provincial del Poder Popular en Villa Clara la reunión ordinaria de la Comisión Provincial para la atención a las Políticas Sociales.

La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en la central geografía Susely Morfa González y la Gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Arma, expusieron cuánto se hace en importantes centros asistenciales en materia constructiva y de atención a médicos, enfermeras y personal sanitario en general.

En este sentido, resaltaron el aporte de los tabacaleros villaclareños en la reparación prácticamente capital de las 16 salas del Hospital Pediátrico José Luis Miranda; al tiempo que reconocieron el trabajo de diversos actores que hoy laboran en la reanimación del Arnaldo Milián Castro, la mayor institución de la salud en el territorio.

Maraiky León Iglesias, jefa del Departamento Provincial de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, informó que el nuevo Centro de Protección Social actualmente cuenta con capacidad para 60 personas y desde sus inicios ha acogido a 70 pacientes, de los que, luego de realizado el procedimiento establecido, 12 regresaron a sus municipios y otros 10 a sus provincias de residencia.

Asimismo, puntualizó, se han otorgado seis capacidades en hogares de ancianos y dos en hospitales psiquiátricos.

Durante el encuentro se evaluaron, además, las acciones implementadas para la atención a los menores en situación de vulnerabilidad y para los que trabajan o asumen conductas que atentan contra su normal desarrollo.

La atención intersectorial al Programa Materno Infantil y el seguimiento al embarazo en la adolescencia, resultaron otros de los temas ampliamente debatidos hoy por las máximas autoridades sanitarias de la provincia.