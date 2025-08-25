Yarisleidi Cirilo ganó plata en Mundial de Canotaje

La cubana reafirmó su estatus de élite en el canotaje mundial al conquistar la medalla de plata en Milán 2025

LA CUBANA Yarisleidi Cirilo Duboys conquistó la medalla de plata en la final A del C1-200 metros, con un tiempo de 46.27 segundos, durante la despedida del Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad que acogió la ciudad italiana de Milán.

La prueba fue ganada por la ucraniana Liudmyla Luzan, quien se impuso con un tiempo de 46.09 segundos, logrando así su segundo oro en este campeonato pues había dominado también el C1-500 metros.

El bronce fue para la atleta neutral Ekaterina Shliapnikova, con registro de 46.59 segundos y ya había sido tercera en el mundial sub-23 años celebrado en Portugal.

Cirilo llega a este logro tras haber obtenido una medalla de bronce olímpica en los Juegos de París 2024, donde se vivió la carrera más rápida de la historia en el C1-200 metros. Allí se impuso la canadiense Katie Vincent y terminó en plata la estadounidense Nevin Harrison.

El pasado 27 de julio, Cirilo se coronó campeona mundial sub-23 en Montemor-o-Velho, Portugal, con un tiempo de 47.25 segundos, superando a la española Viktoriia Yarchevska (48.08 s) y nuevamente a Shliapnikova (48.47 s). En semifinales, la cubana había registrado un impresionante tiempo de 45.88 segundos, el mejor del torneo.

Con estos resultados se reafirma como una de las grandes figuras del canotaje mundial.