Mountain Bike agrega dos boletos para Asunción 2025

Randol Izquierdo y María Karla Cabrales aseguraron la clasificación para cerrar Cuba en ciclismo, que llegó a nueve plazas en total

Los cubanos Randol Izquierdo y María Karla Cabrales lograron boletos por el área del Caribe para el mountain bike (BMX) de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

En el cierre de la justa continental con sede en la ciudad de Belén, en la provincia costarricense de Heredia, concluyó la clasificación del ciclismo para la fiesta juvenil de agosto, y la Isla elevó a nueve sus cupos.

Antes llegaron seis en ruta (4 en el femenino y 2 en el masculino) y uno en pista, tributado por una de nuestras principales figuras, Marlies Mejías, aunque ya no pertenece a la categoría sub-23 años.

Este domingo, en el campeonato panamericano de MTB, el avileño Izquierdo se ubicó en el puesto 36 entre 51 concursantes en un circuito de extrema complejidad técnica, desconocido para nuestros “montañeses”.

“Resultó una positiva experiencia. No obstante al fuerte reto creo que me fue bastante bien, aunque no estoy conforme. Hubiera querido terminar en un mejor lugar, pero contento, fui el mejor del Caribe y cumplí con mi compromiso de dar otro cupo a mi país, que es lo más importante”., declaró a JIT.

El monarca de la ruta en el campeonato de esa región, con sede en Guyana en 2024, agregó que «tenemos pistas buenas de MTB, pero no con estas impresionantes exigencias técnicas».

Por su parte, su compatriota María Karla, oriunda del poblado El Gabriel, en Güira de Melena, tampoco está satisfecha con el puesto 26 en el sector femenino, “pero no puedo dejar de considerarme feliz por darle a Cuba una plaza para Asunción en mi debut internacional.“

En la categoría élite de esta modalidad olímpica (cross country), la habanera Ludisneli Fleitas concluyó en el escaño 22 entre 28 damas, pero su compañero de equipo, el espirituano Jorge Rojas, no pudo concluir su carrera al sufrir una caída que demandó atención de los servicios médicos de la organización del evento.

En tanto, en Punta del Este, Uruguay, en el concurso panamericano de ruta, este domingo, en su colofón, la carrera de 211.2 kilómetros élite, el espirituano Ricardo Delgado concluyó en el puesto 24 entre 73 competidores con el mismo tiempo del vencedor, el colombiano Álvaro Hodeg (4:56.44 horas).

Se incluyeron en el medallero 10 naciones, encabezadas por Colombia (7 de oro-6 de plata-1 de bronce), Estados Unidos (1-2-0) y Argentina (1-0-1).

Allí Lianne Mesa acuñó los espacios para Paraguay en contrarreloj y largo aliento, tal como hizo en Guyana Daymelín Pérez para completar Cuba los cuatro posibles, mientras en el masculino finalizó con dos, pues el capitalino José Domínguez agregó otro al ya conseguido por Randol Izquierdo en 2024 en el certamen del Caribe.