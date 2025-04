En la era digital, aprender a estar seguros

Vistas: 0

Con apenas 32 años, el profesor de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) Víctor Alejandro Roque Domínguez lidera un proyecto dirigido a la enseñanza de la ciberseguridad. Durante la Cumbre Mundial de la Juventud de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos contó:

¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad?

“Ciberseguridad es, si vamos al concepto que se define en el marco regulatorio, un estado alcanzado, donde se abordan diferentes dimensiones que no solamente están relacionadas con esa seguridad a nivel técnico, hablamos de todo lo que discurre en el proceso de transformación digital y la importancia principalmente que tiene el personal para con la seguridad, entonces se ponen muchos recursos humanos, técnicos, software, tecnología, todo el esfuerzo para asegurar el activo principal en el ciberespacio que es la información”.

¿De qué va el proyecto que ustedes están presentando?

“Lo que compartimos en el evento es el sistema de formación que nosotros proveemos en cuanto a Ciberseguridad que, como todas las carreras en Cuba, es un sistema de formación integral para el profesional. Es decir, nosotros no podemos formar un profesional que esté separado del contexto social y que no influya en la comunidad.

“Primero hablamos de la formación académica, todas las habilidades técnicas que podemos contribuir a formar, las hard skills, en ese profesional de ciberseguridad transcurriendo desde el pregrado hasta el progrado con todas las opciones que tenemos.

“Tenemos dos opciones de pregrado, un programa de formación de educación superior de ciclo corto en Administración de Red y Seguridad Informática, que es de dos años y la Ingeniería en Ciberseguridad, que ya tuvo la primera graduación en diciembre del 2024. Entonces, formamos especialistas en seguridad técnicos para la implementación de los controles y además tenemos ese ingeniero que es el que se encarga de un nivel mayor de abstracción, de enfocar los programas, orientar, esa dirección estratégica, el diseño de los cibersistemas… Lo complementamos con los estudios de posgrado en la especialidad en seguridad informática, también tenemos la maestría en informática avanzada, que una de las líneas de investigación es de ciberseguridad y además está presente en el doctorado”.

En estos casos de la especialidad ¿pueden acceder a ella también graduados de informática, cibernética… carreras afines?

“Sí, claro, porque hay compatibilidad entre los perfiles, lo que hacen es especializarte en un tema relacionado con las TI o las TO”.

¿Las TO…?

“Sí, ampliamos el diapasón a las Tecnologías de Operación. Estamos adaptados a hablar de TI, tecnologías de la información, pero nos olvidamos siempre de las TO y es un renglón muy importante, porque casi todas las infraestructuras críticas pertenecen al área de las TO, vinculadas a la industria. Son infraestructuras que no se pueden apagar y reiniciar como hacemos con un servidor en las TI, entonces necesitan un tratamiento de ciberseguridad diferente, con una alta disponibilidad y un conjunto de elementos específicos. Igual, se orquestan ataques complejos de ciberseguridad en las TO, por ejemplo, denegación de servicios distribuidos utilizando los dispositivos de internet de las cosas”.

¿Y cuál sería el otro componente de esta propuesta de formación?

“Todas estas habilidades se complementan, para el estudiante de pregrado, con la formación integral de nuestro sistema de educación superior: un profesional cerca de su sociedad, transformando su comunidad, aparejado a todo lo que es el desarrollo local, con proyectos extensionistas, proyectos de investigación que tienen sus salidas extensionistas. Entonces la idea es fomentar o promover la cultura de ciberseguridad en entornos socialmente diversos.

“Es decir, influir en la sociedad, en el barrio, en la localidad, donde confluyen personas con diferentes niveles de entendimiento de las tecnologías, ajustar las maneras de comunicar las cuestiones de ciberseguridad, la formación con el uso de las tecnologías, cómo protegernos, al nivel de alfabetización que tenga en estos temas cada ente de la comunidad. Queremos orquestarlo a través de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, empoderando a los líderes locales también para encauzar todo ese trabajo.

“Que sean entonces los estudiantes de pregrados de Ingeniería en Ciberseguridad y los de programas de ciclo corto los que lleven a cabo ese proceso de enseñanza, de comunicación, de diseñar y compartir materiales”.

¿Y ya han tenido alguna experiencia?

“Nosotros tenemos experiencia en el trabajo en la comunidad. Siempre, desde la facultad, hemos tenido iniciativas excepcionistas como el proyecto Visita de Alegría, que era más específico para hogares de niños sin amparo familiar y hogares de ancianos, hemos hecho actividades en la comunidad de La Lisa, que es donde está enclavada la Universidad, pero era más orientado al uso de la tecnología. Los mismos estudiantes llevaban actividades recreativas, juegos participativos para diversos entornos sociales. Ahora queremos reorientar ese vínculo, que es bastante fuerte y sistemático, para trabajar también este tema de la ciberseguridad que es el objeto de nuestra facultad”.

Y con la transformación digital, se convierte en una necesidad prácticamente vital…

“A riesgos estamos todos, por eso queremos también orientarlo incluso por grupos, por ejemplo, para los niños, porque ya hay niños que tienen mucho acceso a la tecnología. Y en ese sentido vamos a pensarlo, además, para los padres: a la hora de regular el acceso de los niños a la tecnología, qué medidas pueden tomar. Por eso está ideado para que se ajuste al contexto donde se va a implementar.

“Trabajamos pensando en la resiliencia digital enfocada a la ciberseguridad, hay muchas cosas que se están tratando de implementar como repositorios de contenido, plataformas, la enseñanza basada en la gamificación, o sea, basada en juegos y la generación de materiales. Lo interesante es que sea el estudiante el que se vincule, el que capacite, el que genere el material, el que, desde su punto de vista, decida qué es mejor para qué sector de la población, porque de ahí nos estamos integrando a ese profesional, lo estamos especializando en un tema técnico, una tarea asociada a la tecnología de protección, pero también desarrollamos ese compromiso con la sociedad que debe tener”.