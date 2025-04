Entregan Premio “Ser fiel” en su vigésimo primera edición

Vistas: 4

Un prestigioso jurado, presidido por el Dr. Manuel Martínez Casanova argumentó la decisión, tras valorar las propuestas de Centros y Consejos del sistema de la Cultura en Villa Clara.

Como personalidad, la actriz Carmen Margolles, y como institución, la Casa de Investigaciones “Samuel Feijóo” recibieron el Premio Ser Fiel que otorga el Centro Provincial del Libro y la Literatura cada 31 de marzo.

«Es un premio muy villaclareño que me llena de orgullo», dijo Carmen con la humildad que la distingue. Me sorprende de verdad porque no lo esperaba, pero me da mucha alegría porque es un reconocimiento que siempre he considerado diferente, que tiene su identidad feijosiana, y me parece que sí tiene que ver conmigo: siempre he sido fiel a lo que pienso, he sido fiel a mí misma, a lo que considero valioso desde el punto de vista profesional».

«He sido fiel a la infancia, al trabajo comunitario, a pesar de que por experiencia profesional sostengo que dedicarse a trabajar para y con niños ha sido menos valorado, pero a mí nunca me ha importado eso porque siempre lo he considerado como el trabajo, la vocación más hermosa del mundo», argumentó la actriz, quien fundó y dirigió por muchos años el grupo Alánimo.

El premio fue entregado en la Biblioteca Provincial Martí, donde precisamente este martes será conmemorado el aniversario 30 de la Casa Feijoó, institución al servicio de la investigación cultural liderada por el Dr. Ramón Alberto Manso.

El Quinteto Criollo y el poeta Antonio La Villa ofrecieron décimas y música en la ceremonia que en su vigésimo primera edición enalteció la trayectoria de quienes han sido incondicionales para el trabajo cultural y comunitario, y lo han hecho de la manera más sincera y modesta.