Nuestro Edesio Alejandro, el que viajó al Olimpo(+ Videos)

Vistas: 0

Hay un Edesio personal, para cada cubano que lo rememora

EDESIO

Trazo el trozo de archipiélago, /que uno presiente al consuelo,

luz, en la sombra del cielo. / Aroma que te adelanta

el sorbo, por placentero.

¿Es la sonora expresión/ de lo blanco entre lo nuestro

o lo sincrético en negro, / mestizaje experimento,

del lúbrico rubio al fuego?

Banda sonora primero/ (la emoción impuso el vuelo).

Luego un extraño rockero/ de blanco abakuá y Misterio-

Electro-Tambor: sintético!

Sin el boceto del rostro/ uno perfiló el talento,

sin el currículo extenso/ uno aprisiona a un Edesio

de su Alejandro en el pecho.

Escribí estos versos al saber la noticia. Con la intención de honrarlo, compartí el boceto de mi Edesio Alejandro. Porque si hay un Edesio Alejandro Rodríguez Salvá, digamos que síntesis, celebridad sumatoria, Premio Nacional de la Música, hay un Edesio personal, para cada cubano que lo ha llorado por estos días, rememorado con su propia obra, la que durante años nos prodigó.

Así han hecho los colegas del gran compositor y productor, los que pueden valorar sus aportes a la música mejor que yo. Los que tuvieron muy cerca al nacido en San Leopoldo y al que la música salvó; quien se fuera a Canadá a fregar platos y renunciara a un contrato de cinco millones de dólares por no dejar a su Patria. Los que compartieron con él durante su versátil carrera como músico, cantante y arreglista, frente la paleta electroacústicas, en los escenarios del rock, haciendo música para el teatro y de la televisión, los que lo vieron mezclar rap con funky, R&B y rock, más todo eso con las raíces cubanas del son, la conga o la rumba; expandirse en el cine desde Clandestinos (1987)hasta Mambo Man (2019), e integrar la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Semblanzas que completan su estatura total.

La musicóloga Rosa Marquetti, quien durante años fue la representante de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) en Cuba compartió en Facebook este perfil sustancioso:

“Nunca vi a alguien luchar por su vida con tanta firmeza y pasión, en medio de un trance tan difícil y desesperanzador, como lo hizo Edesio. Cuando su interlocutora solo pensaba, para no romper el encanto de su sueño, en ocultar los signos de su tristeza e impotencia, Edesio mostraba una confianza irredenta y un entusiasmo inédito con que expresaba su voluntad de existir sobre la tierra. Si vivió mucho más de lo que previeron las conclusiones médicas sobre su enfermedad, pienso que fue por esto, y por el amor infinito de Idolka y Cristian que no se rindieron y que buscaron y apelaron a todo cuando pudiera extenderle la vida en una soñada, pero imposible sanación. Hasta el final, Edesio estuvo lleno de planes, diseñando, creando proyectos que eran retos a las limitaciones que cada vez más la enfermedad implacable le anteponía. Nunca vi nada igual. En lo personal, fue mi amigo queridísimo, a quien mucho agradeceré siempre su ayuda en momentos familiares en que su mano y su empatía fueron cruciales. Era una excelente persona, a quien su grandeza como músico y figura pública nunca se le subió a la cabeza.

Por suerte, desde que se supo de su deceso las redes sociales y los medios de prensa se han desbordado en manifestaciones de dolor, elogios a su condición humana, su contribución a la cultura, reseñas profesionales, que trascienden el marco de lo podría ser el obituario de un creador multifacético y rupturista.

Hoy menciono solo algunas: sus contribuciones al rock nacional, la creación de Violente, la primera ópera-rock cubana, sus exitosas experimentaciones desde la música electrónica con la obra de Chano Pozo; devolver a los escenarios y a los estudios de grabación a esa figura cardinal que es y fue Adriano Rodríguez, a quien consideraba uno de sus maestros y su segundo padre.

Su obra reconoció la grandeza de los antecesores y nuestros géneros musicales raigales. Y su trabajo en el cine, probablemente, el más trascendente e intenso y que, con una profusa filmografía, lo sitúa como uno de los más prolíficos creadores de música original para el cine cubano. De ella solo quiero recordar unos momentos: en mancuerna perfecta con el gran cineasta Fernando Pérez, algunas escenas de sus filmes no serían lo que son sin la música de Edesio Alejandro, como aquella de Clandestinos, que todos recordamos. O Suite Habana, donde su música “habló” con elocuencia y se convirtió en voz de sus portagonistas silenciosos de dolor.

Como director y guionista, Edesio dejó obras audiovisuales como el road movie documental “Los 100 sones de Cuba” por el que logró una nominación a Grammy Latino, y el largometraje “Mambo Man”, que tantas alegrías le trajo por los premios internacionales conquistados. Con la inmediatez del dolor, hoy me resulta imposible hacer una inmersión investigativa sobre la obra íntegra de Edesio, para escribir algo más prolijo que sin duda habrá que hacer. Ayer 6 de marzo en el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, lo despedimos un grupo de amigos que quisimos acompañar a Idolka y a Cristian, entre ellos, uno de sus mentores y maestros, el notable guitarrista cubano Flores Chaviano. El cuerpo de Edesio Alejandro ha abandonado este plano terrenal, pero será imposible que su música y la obra excelente, profusa y delicada que creó nos abandone.

“Murió, en un hospital de Madrid, en lucha contra el cáncer, a los 66 años, el músico cubano Edesio Alejandro. Compositor, guitarrista, cantante y uno de los creadores de las bandas sonoras del cine cubano. Edesio es de ese grupo de músicos que lejos de abandonar la tradición, fundó en ella su música y al mismo tiempo le trajo lo mejor de la experimentación y lo más reciente. Su homenaje a Arsenio Rodríguez, Chano pozo, al barrio y las formas populares de la cultura, sus dúos con Adriano rodríguez, lo hicieron un rockero de inconfundible sello que logró integrarse en lo mejor de nuestra música. Cuba lo ha perdido y también todos aquellos que en el mundo aprecian semejante aventura artística”, fue la síntesis del cineasta Jorge Fuentes.

Otro del mundo del cine, el crítico de Juan Antonio García Borrero, apuntó, antes de compartir parte de su página en la ENDAC:

“Será difícil no asociar la memoria de lo más relevante del cine cubano realizado a partir de los años noventa, con el nombre de Edesio Alejandro. Por lo general, la gente lo que retiene es el nombre de los actores y actrices. O, si es seguidor del cine de autor, de los directores. Pero Edesio Alejandro supo conquistar casi de inmediato su lugar.

Hubiese bastado aquella secuencia final de Clandestinos para hablar de su trascendencia. Pero luego llegaron, también junto a Fernando Pérez, los desempeños en Madagascar, La vida es silbar, pero sobre todo Suite Habana, una obra maestra en cuanto a construcción sonora de un filme.

Sin embargo, Edesio era un todoterreno. Basta revisar esa amplísima filmografía donde podemos encontrar los más variados intereses, incluyendo los suyos propios, expresados en Los 100 sones de Cuba (2008), y Mambo Man (2019), que codirigió respectivamente junto a Rubén Consuegra B. y Mo Fini”

Igualmente en su muro el historiador Ernesto Limia socializó un esbozo que comparto en extenso:

“Ha muerto Edesio Alejandro, amigo del alma, uno de los seres humanos más lindos que he conocido: padre amantísimo, patriota… Tenía el temple de un abakuá y la pureza de un niño. Pasó la infancia y la adolescencia mataperreando en las calles del barrio de San Leopoldo de Centro Habana. La música lo salvó y él correspondió a su gente con un amor que cultivó y allí sus contemporáneos aprendieron las letras de temas emblemáticos como: “Secretos del silencio”, “Hoy es siempre todavía”, “La séptima familia”, “Por las calles”, “Blen blen”… y las han transmitido de generación en generación.

Su honda raíz popular lo impregnó de una filosofía de la vida que, unido a su innegable don, lo hizo grande. “…cuando se cierra una puerta, no esperes a que se abra otra. Ábrela tú. O abre un hueco en la pared y entra por ahí”, respondió un día a una periodista de La Jiribilla. Y debió abrir muchos huecos porque fue músico, compositor, arreglista, creador de bandas sonoras, productor musical, director de audiovisuales, profesor… Su influjo llegó en 2017 a California, donde ingresó como miembro votante a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y ello le permitió elegir el Premio Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor película.

Cuba, empero, fue su adicción, su espacio vital. En 2020 un jurado presidido por Digna Guerra, con Frank Fernández, Jesús Gómez Cairo, Beatriz Márquez, Adalberto Álvarez y Pancho Amat, le confirió el Premio Nacional de Música, el más joven en recibirlo.

Nos conocimos en 2017 y desde entonces fuimos hermanos. Lo llevé a los Altos del Naranjo y me acompañó en el ascenso a la Comandancia de la Plata. Tenía los pies inflamados y le costaba respirar. Cuando le pregunté si parábamos, solo me pidió un respiro, y llegó… Dayron Chang registró ese momento como parte de un audiovisual que preparaba. Después enfermó de cáncer, nunca conocí tanta entereza… Solo así partió a España, necesita un tratamiento que acá no resultaba posible. Antes me regaló la música de MARCAS, que compuso con Cristian Alejandro. Domingo a domingo a las 5 pm por cuatro años, Edesio entra en el corazón entra en el corazón de nuestra audiencia, o para ser precisos: nosotros entramos junto a él. Gracias hermano querido por todo tu cariño. `La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida´. Te abrazo para todos los tiempos.

El Presidente de la República Miguel Díaz-Canel lamentó su fallecimiento en la red social X: “Con la muerte de Edesio Alejandro, pionero de la fusión, la música cubana pierde a un creador muy original, cuyas obras ya inmortalizaron su nombre en el teatro, el cine, la radio, la televisión y la memoria afectiva del pueblo de Cuba”.

Antes y en la misma plataforma, el ministro Alpidio Alonso expresó el sentir del sector de la cultura: “Hoy recibimos otra dolorosa noticia: falleció en España el destacado músico cubano Edesio Alejandro. Sentimos mucho su pérdida, muy querido por nuestro pueblo y especialmente admirado entre los más jóvenes del gremio, a quienes siempre apoyó. Su obra perdurará”.

Mientras que Yusuam Palacios, Director de la Fragua Martiana, manifestó su dolor y su identificación con el Apóstol: “La partida del inmenso músico Edesio Alejandro nos deja consternados. Tuve el honor de conocerlo y compartir su sencillez y cubanía, su febril creación, su plena identificación con la obra martiana. Parte físicamente pero queda su legado maravilloso. Alumbrará siempre su presencia. Este video que comparto es muestra de ello. Con qué entusiasmo lo realizó!! Con qué amor se entregó a Martí. Gracias Maestro por tu música y por tu eterna vida. Abrazo a tus seres queridos, especialmente a Cristian. La excelencia musical y humana te acompañarán siempre”.

Muestras son del cariño que cultivó en su pueblo, bien ganado con su obra y ejemplar consagración. De eso mucho se lleva en su viaje hacia el Olimpo de la Cultura Cubana.