Gobierno norteamericano difunde primeras imágenes de migrantes deportados a Guantánamo (+ Fotos)

El gobierno de Estados Unidos publicó este martes las primeras imágenes de migrantes trasladados a la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, como parte de la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump.

Las fotografías, compartidas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muestran a un grupo de personas vistiendo uniformes grises y con las manos esposadas, escoltadas por agentes de seguridad.

En una de las imágenes se observa a un hombre con tatuajes en el cuello, sujetado por un oficial militar. Otra imagen muestra a un migrante con expresión seria caminando junto a un agente encapuchado y vestido con uniforme camuflado. La escena se desarrolla en lo que parece ser una pista de aterrizaje, con autobuses y vehículos oficiales en el fondo.

President @realdonaldtrump has been very clear: Guantanamo Bay will hold the worst of the worst. That starts today. pic.twitter.com/Iqxt5rCfWa

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 4, 2025