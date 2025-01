Donald Trump dice que podría cortar fondos federales a “las ciudades santuario de inmigrantes”

Vistas: 0

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que “tal vez” corte la distribución de fondos federales a las ciudades que no entreguen al Gobierno a los inmigrantes indocumentados que se hallen en sus jurisdicciones.

“Tal vez tenga que hacer eso. A veces es lo único que puedes hacer”, respondió el republicano durante una entrevista que concedió a la cadena conservadora Fox News, la primera que brindó tras juramentar como el 47 presidente de EE.UU., y a una pregunta sobre si está considerando bloquear la entrega de dinero a las llamadas “ciudades santuario”.

El presidente ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que endurecen las políticas migratorias en Estados Unidos, incluso una que elimina la concesión de la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense y que son hijos de padres indocumentados o con un estatus migratorio temporal.

Durante la entrevista con Sean Hannity este miércoles, el mandatario señaló que igualmente se halla considerando retener la ayuda federal a California, donde desde hace semanas se registran devastadores incendios forestales, hasta que el estado mejore la forma en que gestiona sus recursos hídricos y permita que el agua fluya “de norte a sur”.

Desde que se desataron los incendios en California, Trump ha criticado al gobernador estatal, el demócrata Gavin Newsom, por el mal manejo de la emergencia y además ha acusado que un plan estatal para la conservación de un pez es el responsable de que algunos hidratantes en el sur no tengan agua y por ende resulte más difícil el combate contra las llamas.

Expertos y autoridades locales han señalado que no hay evidencia de que lo anterior sea responsable de que los fuegos se hayan extendido en el sur del estado.

El presidente tiene previsto realizar una visita a las zonas afectadas por los incendios, que se han cobrado la vida de al menos 28 personas, hacia el final de esta semana, y por el momento, según dijo durante la entrevista, ni siquiera ha pensado en un posible encuentro con Newsom.

Trump envía 1 500 soldados en servicio activo para blindar la frontera sur (+ Video)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha iniciado el proceso de despliegue de más efectivos para blindar la frontera sur del país. Unos 1 500 soldados en servicio activo están siendo enviados tras el plan antimigración que ha puesto en marcha el recién investido presidente Donald Trump.

El secretario de Defensa en funciones,Robert Salesses, dijo que las tropas enviarán helicópteros para ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre el terreno, así como para ayudar en la construcción de nuevos muros.

El Pentágono también proporcionará más aviones militares para los vuelos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional, para más de 5 000 inmigrantes detenidos. Salesses afirma que el número de tropas y sus misiones podrían cambiar pronto, y añade que «esto es sólo el principio«.

«En breve, el departamento desarrollará y ejecutará misiones adicionales en cooperación con las agencias federales y los socios estatales para hacer frente a todas las amenazas esbozadas por el presidente en las fronteras de nuestra nación», dijo Salesses.

Los responsables de Defensa afirman que el departamento está preparado para ofrecer aún más tropas si se solicita y es necesario. Han señalado que se puede disponer de hasta 2 000 infantes de marina más y desplegarlos en la frontera sur con México.

Los funcionarios añadieron que por ahora no hay planes para que las tropas desplegadas hagan labores policiales, pero que eso puede cambiar en función de las decisiones y órdenes de la Casa Blanca.

La Ley Posse Comitatus, aprobada en 1878, prohíbe a los militares desempeñar funciones policiales. Sin embargo, Trump tiene la capacidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, que permitiría el uso de tropas para hacer funciones civiles.

Trump ha dado instrucciones al Secretario de Defensa entrante, Pete Hegseth, y al jefe de Seguridad Nacional para que informen en un plazo de tres meses si es necesario invocarla. La última vez que se recurrió a esta Ley fue en 1992, cuando el presidente George H. W. Bush se enfrentó a los disturbios en Los Ángeles tras la absolución de los policías acusados de golpear a Rodney King.

Las Fuerzas en servicio activo se unirán a los aproximadamente 2 500 efectivos de la Guardia Nacional y la Reserva estadounidenses ya presentes en la frontera. Hasta este despliegue, no había tropas en servicio activo trabajando a lo largo de los 3 220 km de frontera.

Actualmente hay unos 20 000 agentes de la Patrulla Fronteriza en servicio activo. Aunque la mayoría se encuentran en el sur, también son responsables de proteger la frontera norte con Canadá. Allí, los agentes se encargan de identificar a los traficantes de drogas, mientras que en el sur se dedican principalmente a buscar inmigrantes irregulares.

En video, reporte de RT

https://actualidad-rt.com/actualidad/538040-principio-pentagono-envia-1500-soldados-frontera-sur/video/67919e62e9ff715b6b79296b

Según Trump, en 30 días se eliminaría el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Durante su primer día como presidente, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que siguen su retórica antiinmigrante, entre ellas, la prohibición de la ciudadanía por nacimiento.

La 14 Enmienda de la Constitución de EE.UU. establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de EE.UU. y del Estado en el que residen”, independientemente del estado legal de sus padres. Esto significa que los hijos de inmigrantes indocumentados pueden convertirse en ciudadanos si nacen en EE.UU. No obstante, el presidente Trump está dispuesto a establecer lo contrario.

Según argumenta Trump, el objetivo de la medida es eliminar este “incentivo” para la inmigración ilegal, además de disuadir a los inmigrantes de ingresar a territorio estadounidense.

“Si alguien pone un pie -sólo un pie, un pie, no hacen falta dos- en nuestra tierra, felicitaciones, ahora eres ciudadano de los Estados Unidos de América. Vamos a acabar con eso porque es ridículo”, expresó el presidente antes de tomar posesión.

¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump y cuándo entrará en vigor? La orden ejecutiva de Donald Trump va destinada a los hijos de padres que no están legalmente en el país, que no sean ciudadanos estadounidenses o que no cuenten con la residencia, además de personas cuyas madres y/o padres estén en el territorio de manera legal pero temporal.

La medida se firmó para entrar en vigencia dentro de los próximos 30 días. Bajo esta línea, el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento podría quedar erradicado a partir del 19 de febrero.

¿Trump puede cambiar la Constitución? No está claro cómo la medida de Trump eludirá lo establecido en la Constitución, pues el presidente no puede modificar la carta magna del país. La única vía para lograrlo sería a través de una nueva enmienda constitucional, que necesitaría la aprobación del Congreso y los estados. No obstante, todo parece indicar que esto no está en los planes del republicano.

Ante ello, 22 estados más el Distrito de Columbia se han unido para demandar a Donald Trump ante dos tribunales federales por eliminar la ciudadanía estadounidense, un derecho otorgado por la Constitución del país.

