Huelga en 14 puertos de EEUU una amenaza a semanas de elecciones

Un paro laboral de decenas de miles de trabajadores afecta hoy al menos 14 puertos de Estados Unidos lo que podría provocar el aumento de precios y escasez de productos a escasas cinco semanas de las elecciones.

La huelga, la primera en décadas, comenzó la madrugada del martes y abarcaría a unos 50 mil miembros de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) a lo largo del Océano Atlántico y el golfo de México.

Los trabajadores exigen un aumento salarial y restricciones al uso de la automatización en los puertos, que según ellos podrían conducir a la pérdida de puestos laborales.

Según los informes, se encuentran en un punto muerto con la Alianza Marítima de los Estados Unidos, o USMX, que representa a las empresas de operaciones portuarias y de transporte marítimo.

Algunos observadores opinan que la huelga será perjudicial para los demócratas, sobre todo porque su candidata, Kamala Harris, va detrás del republicano Donald Trump en la cuestión de quién es el más adecuado para manejar la economía.

Como generalmente ocurre el partido en el poder en la Casa Blanca sería el responsable de cualquier perturbación económica significativa en este nuevo escenario.

No obstante, jefes de agencias informaron al presidente Joe Biden y a Harris que el potencial de interrupción, incluso en combustible, alimentos y medicamentos, sería mínimo en el corto plazo, afirmó la víspera la mansión ejecutiva.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, la secretaria de Trabajo en funciones, Julie Su, y la asesora económica nacional, Lael Brainard, están en contacto directo con la USMX y la ILA para seguir avanzando en las negociaciones, señalan los informes.

El presidente de la ILA, Harold Daggett, dijo en una entrevista concedida a Fox News ayer: «La gente nunca se preocupó por nosotros hasta ahora, cuando finalmente se dieron cuenta de que la cadena se está rompiendo ahora. Los autos no entran, la comida no entra, la ropa no entra».

Políticamente, Daggett ha hecho algunos cambios marcados. En 2020, el grupo respaldó a Biden, llamándolo un defensor de los sindicatos desde hace mucho tiempo, pero en noviembre se reunió con Trump en su resort en Palm Beach, Florida, para hablar sobre los intereses laborales.

“Tuvimos una reunión maravillosa y productiva de 90 minutos en la que le expresé al presidente Trump la amenaza de la automatización para los trabajadores estadounidenses”, dijo en un comunicado en ese momento.