Villa Clara ratifica sus compromisos medioambientales

Instituciones y personalidades de la provincia recibieron reconocimientos por su labor a favor de la protección del medio ambiente.

Villa Clara ratificó la necesidad impostergable de proteger el medio ambiente y conservar los ecosistemas.

Esa fue la esencia de la celebración provincial por el Día Mundial dedicado al entorno (5 de junio), en el que la provincia resultó destacada, junto con Matanzas, Sancti Spíritus y Granma, mientras Las Tunas fue sede y el territorio matancero de Martí, seleccionado Municipio Pro Ambiental.

Dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, empresas y organismos, científicos, innovadores destacados, así como personalidades e instituciones que realizan una labor sobresaliente en defensa del medio ambiente, asistieron a la jornada compartida en el Sitio-Museo «Accion contra el Tren Blindado». (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En el aval vilaclareño aparecen cuatro sedes nacionales por el Día de la Ciencia Cubana, en tres ocasiones ha acogido el agasajo por el Día del Medio Ambiente, y logra la condición de Provincia Destacada de manera sistemática. Pero el accionar no implica únicamente a los organismos afines, porque preservar el entorno es tarea de todos, incluso, de la ciudadanía.

La mirada en este año se tiende a la restauración de las tierras, a la desertificación o detrimento de la fertilidad de los suelos, y a la resiliencia a la sequía a fin de evitar pérdidas futuras y, también, de reducir riesgos e impulsar la productividad.

El Reconocimiento Playa Ambiental recayó en esta oportunidad en el hotel Playa Cayo Santa María. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Acudieron a la celebración en el Sitio-Museo «Acción contra el Tren Blindado», Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido, y primer secretario en Villa Clara, y Milaxy Sánchez Armas, gobernadora del territorio, entre otros dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, empresas y organismos, científicos, innovadores destacados, así como personalidades e instituciones que realizan una labor sobresaliente en defensa del medio ambiente.

Entre los momentos del acto, integrantes de la Red de Formación Ambiental (Redfa) entregaron los premios del concurso «Restauremos nuestra Tierra», que incentiva al cuidado del entorno desde edades tempranas y refuerza los valores de la educación ambiental.

La pionera Taleny Lynn Mota Suárez, de la escuela Zeneido Costa Llerena, de Corralilo, obtuvo el primer lugar en el concurso Restauremos nuestra Tierra, de la Red de Formación Ambiental (Redfa). (Foto: Ramón Barreras Valdés)

La ganadora del primer lugar resultó Taleny Lynn Mota Suárez, de la escuela Zeneido Costa Llerena, de Corralilo, en tanto el segundo lugar correspondió a Eduardo Jesús Sáez de Armas, del plantel Gerardo Abreu, de Santa Clara, y Arturo Lemus Iglesias, de la primaria Hurtado de Mendoza, de la capital provincial, conquistó el tercer lauro.

El jurado concedió una mención a Stefany Medina Menéndez, de la santaclareña escuela Ramón Ruiz del Sol.

La Delegación Provincial del Minag distinguió el trabajo en Citma en función del medio ambiente. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Un grupo de organismos y organizaciones, , entre ellos el Partido y el Gobierno en la provincia y el Ministerio de la Agricultura. reconocieron a la Delegación Territorial del Citma (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) en Villa Clara y su subdelegación de Medio Ambiente por el esfuerzo de sus profesionales y trabajadores a fin de que Villa Clara figure entre las provincias de punta en la emulación por el Día Mundial Medio Ambiente.

Con motivaciones culturales peculiares, bajo la dirección de Jorge Luis Pereira Marín se presentaron el proyecto infantil Colibrí, el solista Luis Quintana, quien muy a propósito trajo el tema El progreso, que clama por ese mundo mejor que tanto necesitamos, y no faltó un perfomance coreográfico que tomó como base el tema Salvar la tierra, de la inspiración de Michael Jackson.

Reconocido con la Placa 30 Aniversario el máster Luis O. Pichardo Moya. (Foto: Ricardo R. González)

A manera de conclusión y, a la vez, incentivo para impulsar nuevos proyectos, la Dra. María del Carmen Velasco Gómez, directora territorial del Citma, abogó por el esfuerzo unido que reclama reducir la contaminación ambiental en sus diferentes variantes, que constituye el problema cardinal de Villa Clara, mas a ello hay que sumar la situación de los suelos ante la necesidad de producir alimentos con un largo trecho por recorrer.

Los tiempos complejos no admiten la pasividad, y existen procesos tecnológicos que ofrecen alternativas y cambios de tecnologías sin necesidad de inversiones.

El proyecto infantil Colibrí se sumó a la celebración. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Hubo referencias a realidades en torno a la sanidad ambiental, a la existencia de residuales líquidos, sólidos y a los generadores de desechos peligrosos, aunque el sistema empresarial responde, en gran parte, a las prácticas de mejor gestión ambiental.

Temas medulares referidos a la economía circular, a los impactos de un cambio climático cada vez más agresivo, y los programas de innovación conformaron las reflexiones en este día que reitera la necesidad de no herir más al planeta.

Reconocimientos

Reconocimiento Territorial de Playa Ambiental

Hotel Playa Cayo Santa María

Premios Provinciales de Medio Ambiente

— Aeropuerto Internacional Abel Santamaría y UEB Proyectos e ingeniería del Minag (ENPA) como entidades productivas y de servicios.

— Departamento de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, del Cesam. (Entidad cultural, recreativa, de investigación, educativa y colectivo laboral)

— Dra. C. María del Carmen Velasco Gómez (Organizaciones políticas, de masas, no gubernamentales o personas naturales)

Placa 30 Aniversario del Citma

Dra. María del Carmen Velasco Gómez, MSc. Luis O. Pichardo Moya, Dr. C. Gladys Cañizares Pentón, MSc. Edelkis Rodríguez Moya, Dr. C. Guillermo Saura González, Dr. C. Erenio González Sánchez, Ronera Central Agustín Rodríguez Mena.

Centros destacados en investigaciones y soluciones ambientales

Centro Meteorológico Provincial, Centro de Estudios y Servicios Ambientales Villa Clara, Centro de Estudios Jardín Botánico de Villa Clara, Oficina Territorial de Normalización, Estación Experimental Agroforestal Jibacoa, Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) VC.

Organismos actores hacia un Medio Ambiente Sostenible

Delegación Territorial del MINTUR, Delegación Provincial del MININT, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Dirección Provincial de Educación, Delegación Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Empresa de Construcción y Montaje Villa Clara, Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, Grupo MINAL, Grupo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Villa Clara, Centro Universitario Municipal, Sagua la Grande, Facultad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande.

Entidades empoderadas a la Solución de la Problemática Ambiental

Cuerpo de Guardabosques Villa Clara, Agencia GEOMIX. Grupo Empresarial Geocuba, Geominera del Centro, Ronera Central Agustín Rodríguez Mena

Entidades que colaboran y promueven acciones a favor del Medio Ambiente

Biblioteca Provincial Martí, Telecubanacán, Emisoras de Radio (Sagua la Grande y Caibarién) y Emisora Provincial CMHW, Periódico Vanguardia, Galería de Arte. Consejo Provincial de Artes Visuales.

Entidades destacadas en aplicar principios de Economía Circular

Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, Empresa de Materiales de la Construcción, MIPYME Cubanacán, Fábrica de Baldosas Rolando Morales Sanabria, Proyecto de Desarrollo Local, Herrería Reluxes.