El «príncipe» cubano de la canción

Elio Veliz es un joven cantante que, con su voz, rinde un sentido tributo al ícono de la música José José

La historia del joven intérprete cubano Elio Veliz Pérez Romero ha cautivado a medios de comunicación tanto en Cuba como en el resto del mundo, desde que su voz se hizo escuchar por primera vez. Su camino hacia la música comenzó como un deseo de llamar la atención de su madre de una manera única: interpretando las canciones de su ídolo, el legendario cantante y compositor mexicano José José.

«Mi fascinación empezó cuando tenía cinco o seis años, ya que mi mamá escuchaba a José José todo el tiempo en casa. Yo, de niño, quería llamar su atención y fue así como empecé a inclinarme por su música.

«A los 12 años, se me presentó la primera oportunidad de cantar en un karaoke. Mientras pasaba por la casa de un vecino, escuché la música de José José y entré sin pedir permiso. Solicité cantar y, sin dudarlo, me entregaron el micrófono. Interpreté El Triste y fue un éxito rotundo. La gente aplaudía y continué cantando con los vecinos durante mucho tiempo. Ahí fue donde me di cuenta de que la música era lo mío», cuenta el novel cantante sobre sus inicios.

Su primer acercamiento a la formación musical lo tuvo con 17 años, cuando matricula en una escuela de música, en la cual no duró, pues el género lírico no era lo suyo, él reconocía a la balada como lo que quería interpretar. Fueron sus amigos quienes notaron el extraordinario parecido de su voz con la del «Príncipe de la canción», lo que marcaría el comienzo de su aventura musical.

Su estilo se asemeja al de José José en la década de los 80, y su objetivo es revivir y actualizar las emociones que esas canciones evocaban en su público:

«Todo empezó en casa, con unos audífonos, cuando interpreté Almohada, uno de sus temas más conocidos. Mis amigos empezaron a compartir el video en Facebook hasta que se volvió viral. Aproveché la ocasión y, hasta el día de hoy, estoy en proceso de completar el homenaje, el cual está cerca de finalizar.

«Al ver los resultados de las primeras canciones que hice para el homenaje, me propuse mejorar y tomarme en serio la música. Logré comenzar el tributo a José José el 25 de marzo de 2024 con la primera canción Almohada y otras 11 seguidas como Mi Vida, Gavilán o paloma, Preso y más.

«A pocos días de la salida de Preso logré un récord en visualizaciones en mis plataformas oficiales, pero esta vez internacional, con más de 20 países, donde México llevó la delantera. Claro que nunca me hubiera imaginado esto. Siempre soñé con este momento, pero no me lo esperaba; sucedió en muy poco tiempo», confiesa Elio visiblemente emocionado.

—¿Cuál ha sido tu cover favorito de este homenaje?

—Mi cover favorito es Amor Amor, ya que, de toda la vida, me ha gustado mucho esa canción. No solo por la melodía y porque el intérprete es José José, mi cantante favorito, sino también porque la canción habla del amor. Yo soy, como se dice, un romántico, y me identifico mucho con este tema.

«Sin embargo, mi canción favorita es El Triste; muchas cosas me hacen verla como mi principal canción. Justo tengo 22 años y esa misma edad tenía José José cuando la interpretó. Esta es su canción icónica, la que lo lanzó a la fama y con la cual obtuvo un puesto importante en la OTI (inicialmente llamado Festival Mundial de la Canción Latina). Además, es un tema muy difícil de interpretar, existen muy pocos covers por los vibratos y el aire que se necesita para cantarla».

—¿El de tu mamá, cuál es?

—El de mi mamá es Mi Vida.

—¿Cómo ha sido la reacción de ella ante tu éxito?

—Mi mamá ha sido sin duda la que más ha disfrutado todo el proceso y mi evolución. Está muy orgullosa y feliz de que esté consiguiendo poco a poco lo que siempre planeaba para mi futuro. Sin duda, ella merece ver todo lo que está pasando.

—¿Alguna vez te imaginaste siendo escuchado internacionalmente?

—Mi sueño siempre ha sido ser escuchado no solo en Cuba, sino internacionalmente. Dios ha hecho posible eso, y nunca imaginé estar donde estoy ahora, ni que tantas personas me escucharan.

—Aparte de José José, ¿qué otros artistas han influido en tu música y estilo?

—Además de José José, me gusta mucho Marc Anthony, Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Alexander Pires, entre otros.

—¿Hay algún artista con el que sueñes colaborar en el futuro?

—En el futuro, me gustaría colaborar con Marc Anthony.

—¿Ya tienes temas propios?

—Hace aproximadamente un mes estrené el sencillo Cuando te vi, compuesto por Lenier Mesa, con videoclip dirigido por Freddy Loons. Fue muy bien recibido, además de que explora otra faceta musical que me saca de mi zona de confort.

«Actualmente estamos trabajando en temas inéditos. Ya estrenamos Sufrí por amor, una balada escrita también por Lenier Mesa y que interpreto con un estilo musical muy parecido al de José José en cuanto a la voz y las líneas melódicas. Ha gustado mucho».

—¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazos como artista?

—A corto plazo, me gustaría mejorar como artista, especialmente en el ámbito musical. A largo plazo mi objetivo es cantar en grandes escenarios y que mi música sea escuchada a nivel internacional. Confieso que no soy futurista, soy muy del momento. El futuro es incierto.

No se trata simplemente de un imitador de José José; Elio Veliz es un joven cantante que, con su voz, rinde un sentido tributo a un ícono de la música. Este talentoso artista ha sido aplaudido no solo por amigos cercanos del legendario cantante, sino también por su propia hija, Sarita, quien reconoce y celebra la pasión y el talento de Elio.

Para él, la vida se ha convertido en un sueño del que aún no logra dar crédito. Su música ha trascendido las fronteras de las redes sociales para ser escuchada en televisión y hasta en los medios de transporte público urbano en Ciudad de México. Además, sus canciones han alcanzado las primeras posiciones del exigente Lucasnómetro.

Más allá de la fama y el reconocimiento, Elio tiene una misión clara: a través de su música desea transmitir amor, confianza y enseñanzas que lleguen al corazón de su audiencia. Su entrega y pasión por la música son los pilares que distinguen su arte y lo hacen destacar en la escena musical actual.

Conocerlo es descubrir que no solo es un cantante talentoso, sino también una persona que valora el tiempo compartido con amigos y familiares. Apasionado por el deporte, especialmente el fútbol y el béisbol, y aficionado a los videojuegos, encuentra en estas actividades un equilibrio para su vida fuera de los escenarios.

En palabras de Elio, su consejo para aquellos que persiguen sus sueños es luchar con disciplina y constancia.

Aquel niño que buscaba atención ha logrado cumplir su sueño de ser el ídolo musical de su madre, quien ahora lo escucha con la misma devoción con la que solía disfrutar de las canciones de José José. Sin pretenderlo, Elio Veliz se consagra como el «príncipe» cubano de la canción.