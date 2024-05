Aporta neurocirujano villaclareño importante innovación con impacto en la salud de los lactantes

Una de las principales ventajas es que el procedimiento apenas dura alrededor de un minuto al ser utilizado el equipo, en tanto la cirugía por métodos convencionales reclama de dos a tres horas.

El neurocirujano pediátrico villaclareño Ángel Serafín Camacho Gómez vuelve a ser noticia con su innovación destinada a la elevación o corrección de depresiones craneales en pacientes neonatos y lactantes.

Se trata de un succionador mínimamente invasivo aplicado a cualquier depresión o fractura originada a las pocas horas de nacida la criatura.

Precisa el Dr. Camacho Gómez que al emplearse el dispositivo el hueso retorna a su posición normal, sin necesidad de tocar la piel del paciente ni la praxis de otro proceder quirúrgico. Incluso, puede que en algunos casos el infante regrese a casa el propio día, aunque por precauciones el experto va al Materno a realizarlo o se traslada a otras provincias.

Con el dispositivo se ejecuta el proceder en apenas un minuto, cuando por métodos convencionales demoraría de dos a tres horas. (Foto: Ricardo R. González)

El instrumento eleva la depresión ósea hacia su posición normal, y así se evita una gran cirugía riesgosa, en extremo costosa, y en ocasiones no exenta de graves consecuencias.

«Este dispositivo es puramente artesanal, hecho por mis manos, a fin de evitar una intervención de gran magnitud en un recién nacido o con pocos meses de vida, capaz de corregir una patología que, si bien no resulta mayoritaria, tampoco deja de ser infrecuente», explicó.

Al valorarse el impacto presenta un ahorro importante de divisas al país porque evita la gran operación, la prolongada estancia hospitalaria en una sala de Neonatología o de Terapia Intensiva Pediátrica, con todos los costos que demandan los procederes.

Una de las principales ventajas es que el procedimiento apenas dura alrededor de un minuto al ser utilizado el equipo, en tanto la cirugía por métodos convencionales reclama de dos a tres horas, sin descartar las complicaciones que pudieran presentarse.

La innovación ya está inscrita y dispone de su documentación oficial, y acaba de ser reconocida en el evento Soluciones Salud, en su primera edición, como antesala al certamen nacional a desarrollarse en Villa Clara en los próximos días con una participación mayor de sectores.

Instante en que el innovador recibe el reconocimiento en el evento Soluciones Salud, en su primera edición villaclareña. (Foto: Ricardo R. González)

Existen otras muestras similares en el plano internacional, pero en Cuba hay muy pocas: «Solo una por La Habana con un trabajo parecido, pero de escaso uso, y esta la hemos utilizado en la región central y fuera del país», precisa su autor.

El pasado año el Dr. Ángel Camacho obtuvo un premio nacional a partir del impacto económico y social de un equipo innovado aplicable en la totalidad de las cirugías que demandan la apertura de la bóveda craneana, ya sean traumáticas, tumorales, ocasionadas por malformaciones o cualquier afectación neuroquirúrgica con abordaje intracraneal.

El galeno, perteneciente al Hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda, de Santa Clara, no renuncia a su alma innovadora «porque siempre he querido resolver las dificultades, aunque, aparentemente, no tenga la solución en las manos. Casi siempre lo hago por esfuerzo propio, y otras con el apoyo de amigos y compañeros para satisfacer una demanda que salve vidas».

Con varias décadas dedicadas a la neurocirugía pediátrica sigue invariable su amor por la infancia. «Será infinito—agrega—. No hay nada más gratificante que devolverle a un niño sus sueños y aspiraciones».

Así sigue siendo ese Ángel que innova por la infancia.