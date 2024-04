Las proyecciones de Gobierno no son ajenas a nadie

Las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024 no son ajenas a nadie, incluso las del programa de estabilización macroeconómica, que todo el mundo ve muy lejos, de allá «arriba»; todo impacta en los territorios y en la población, afirmó este martes el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la reunión mensual con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud.

Desde el Palacio de la Revolución, y por videoconferencia con los territorios, fue analizado minuciosamente este tema, tras la intervención de la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, sobre el cumplimiento de las acciones relacionadas con las proyecciones, presentadas en diciembre pasado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El Jefe de Gobierno destacó que «existe dispersión en la manera en que se están implementando las medidas», y debemos «entrar en una etapa mucho más dinámica, mucho más acelerada en la implementación». Igualmente, apuntó que se están dejando de hacer cosas importantes y que «nos está faltando mano dura en muchos lugares, nos está faltando tomar medidas ejemplarizantes en defensa de nuestro pueblo».

Según Granadillo de la Torre, entre las cuestiones examinadas en la etapa se encuentran la producción de alimentos, la gestión estratégica del desarrollo territorial, el funcionamiento de la empresa estatal socialista, el redimensionamiento del sector presupuestado, la actualización del anteproyecto de la Ley de Empresas, así como estandarizar los sistemas de pago electrónico.

Nos encontramos, expresó, en un proceso de perfeccionamiento del sistema de trabajo para la conducción de las Proyecciones. «Estamos haciendo una actualización del plan de acción desde el contenido, estructura, programa… para garantizar la participación activa en su construcción por los organismos, las osde y los gobiernos territoriales, porque ninguna proyección es ajena a las funciones y misiones que cumplimos desde nuestras instituciones».

Fue ese el mismo sentimiento que compartió el Primer Ministro, al asegurar que, si no tenemos identificado cuáles son los problemas, cuáles son las distorsiones en los diferentes ámbitos, qué está teniendo un impacto desfavorable en los resultados de los trabajadores, no vamos a avanzar. Añadió que, «no solamente basta con identificar los problemas, sino también clasificarlos.

«¿Cuáles son los que cada uno puede resolver? ¿Cuáles son los que están al nivel nuestro para buscar una solución? ¿Cuáles dependen de otra instancia y hay que elevarlos, hay que discutirlos? Eso es algo en lo que ha insistido la dirección del país: una vez identificados los problemas, hay que buscar soluciones alternativas, y así lo dicen las proyecciones», significó Marrero Cruz.

En otro momento del intercambio, advirtió sobre la urgencia de estar en los lugares en los que están los problemas más graves, planificar…, a la vez que se refirió a distorsiones identificadas en comunidades de todo el país, por ejemplo, con los precios, e instó a fortalecer el trabajo de los consejos de la administración municipales.

«El trabajo de esta estructura, aunque no lo generalizo, en un gran porciento es insuficiente, es muy débil, porque no se están aprovechando todas las facultades que tiene un Consejo de la Administración para abordar estas temáticas. Esta es una de las cuestiones en la que nosotros tenemos que profundizar, pero con mucha firmeza. ¿Qué es lo que está haciendo cada Consejo de la Administración en esta batalla contra los precios?

«Vamos a hacer las precisiones correspondientes, pero todo el mundo tiene que tener apuntado sus características, su plan de cómo va a enfrentar todas estas distorsiones que hay a nivel de territorio, cómo les va a buscar solución a todos estos problemas que están impactando en la población», señaló.

De igual modo, subrayó el Jefe de Gobierno, el Consejo Provincial no debe limitarse a la orientación de las tareas, sino también a la evaluación de las administraciones que no cumplen su función, y al seguimiento a los programas sociales, para lo cual es vital la unidad de acción entre todos los dirigentes y de mayor atención a nuestro pueblo.

«Existen estructuras a nivel de provincia y de base que no se están metiendo en las comunidades, no se reúnen con el pueblo, hay desatención a las comunidades en muchos lugares, y esto lo vivimos varios de los dirigentes nacionales que hacemos una visita a un lugar, a una comunidad, y las personas aprovechan para trasladar las innumerables insatisfacciones que tienen, porque no siempre encuentran ese espacio», expresó.

Asimismo, particularizó en el proceso de descentralización de competencias a los municipios, la reducción del déficit fiscal, el desarrollo del sistema empresarial del país y la integración entre todos los actores económicos, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

LA VIVIENDA EN RETROCESO

En la reunión –en la cual participaron los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, así como los vice primeros ministros–, se analizó también el cumplimiento del programa de la vivienda y de la producción local de materiales de la construcción. Al concluir el primer trimestre de 2024, todas las provincias fueron evaluadas en retroceso.

Dilaila Díaz Fernández, directora general de la Vivienda, refirió un conjunto de insuficiencias que lastran este tema tan sensible: no se logra dar cumplimiento a la programación de la recuperación del déficit habitacional en diez años ni evitar la pérdida progresiva de la capacidad habitacional, ni se han adaptado proyectos para la utilización de cerámica roja.

Tampoco, detalló, se ha instrumentado la microbrigada social y estatal, como principal fuerza constructora de viviendas; la producción local de materiales no produce los insumos que necesita el Programa, no se logra el incremento indicado en las producciones de cerámica roja cocida (solo lo hacen dos provincias), y las células básicas habitacionales no se ejecutan en tres meses.

Por su parte, Marrero Cruz recordó que el problema de la vivienda es una de las mayores insatisfacciones de la población en todo el territorio, la gente tiene que ver cuándo le toca; y también hay que sumar al pueblo para que participe en este proceso de mejoramiento y construcción de las viviendas.

OTROS TEMAS EN AGENDA

El estado actual del balance de alimentos a nivel municipal, según lo establecido en la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, ocupó parte de los análisis de la reunión, luego de la información brindada por el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Foncesa, sobre los resultados de la contratación para 2024 y el cumplimiento de algunas producciones de viandas.

De acuerdo con Tapia Fonseca, el principal problema que tenemos es que no cubrimos la demanda, no satisfacemos las libras percápita que se requieren. «Y una de las causas es la falta de exigencia, de control, la preparación de los cuadros y la falta de sistematicidad. Hoy no sobrepasa el 60 % de todos los tenentes de tierras a quienes les hemos hecho un proceso de contratación. A eso hay que sumarle la calidad de ese proceso».

Al respecto, Valdés Mesa aseguró que la gente se ha ido acostumbrando a que no se le contrate y, entonces, llevan los productos al mejor postor, al que más le paga. «Hay indisciplinas que se van convirtiendo en hábitos. La bronca tiene que ser dura, como esta que estamos echando ahora a partir de ordenar, organizar, controlar y disciplinar. Hay que llegarles a todos», ratificó.

Otro punto en la agenda del encuentro fue la marcha del programa materno infantil, un tema sensible que, como dijo el vice primer ministro, Jorge Luis Perdono Di-Lella, exige elevar el rigor de la intersectorialidad para mejorar sus indicadores. También se brindó una información sobre el enfrentamiento a la minería ilegal y las acciones realizadas en la provincia de Camagüey.