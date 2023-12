Palabra, palabra… ¿tan solo la palabra es palabra?

El mensaje de una palabra no está solo en su significado, pues depende también de dónde, cómo y quién la dice, la cantidad de veces que se expresa

Hay quienes son capaces de interpretar el silencio como si fueran mil palabras. (Alfredo Lorenzo Martirena Hernández / Cubahora)

Definida como la unidad mínima gramatical dotada de significado propio, la palabra puede ser simple (Ej: ropa) o derivada (ropaje), y ya sea oral o escrita, puede alcanzar determinado grado de popularidad, lo cual quizo medir Cubahora en la encuesta ¿Cuál cree usted que sea la palabra del año en Cuba?

Los lectores respondieron amablemente qué fue lo que más «sonó» este 2023, con el resultado de que dijo Napoleon: «Pan, azúcar, inflación, escases», Lauren: «Legislación», Laura Beatriz: «sector privado», Carlos: «USD-MLC», Deisy Garcia Reyes: «MIPYMES», BERTO: «Apagón»; DavidS: «Desastre»

Para conformar el plato fuerte de cada conversación en una esquina, en la casa, en el centro de trabajo o en una guagua, expusieron 16 palabras que completaron Maite Fernández Ramos: «Inflación», Sergio: «Ordenamiento» Aris: «BANCARIZACIÓN», LIDICE VALENZUELA: «Precios desorbitados»

Pudiera sugerirse quitar de la lista a Apagón porque no han sido como los del 2022, pero es válido tenerlo presente porque además de seguir recuperando capacidades de generación, hay que materializar inversiones para ampliar lo instalado.

Sin energía no podrán conseguirse otros objetivos, y por eso hay previsto un mantenimiento capital para un coloso como la termoeléctrica Antonio Guiteras y rehabilitar la unidad 2 de Felton destruida por un incendio en el 2022.

No se trata solo de satisfacer al sector residencial, para lo cual ambas acciones serían aceptables, pues la reactivación económica requiere electricidad como la que generarán a principios del próximo año motores de unidades flotantes instaladas en tierra firme de La Habana y otras inversiones.

La novedad indiscutible fue Bancarización cuya absolutamente necesaria entrada al escenario fue incomprendida, cuestionada y hasta culpada, pero finalmente está en un proceso de acpetación a pesar de que hubo medidas iniciales que pudieron concebirse o implementarse de manera diferente y fueron aleccionadoras como la necesidad de explicar con tiempo antes de proceder.

En cuanto a Ordenamiento para aludir a aquella Tarea iniciada el primero de enero de 2021 es mencionada sin dudas, pero con una ganada impopularidad como mismo la tuvo el cuc que al ser retirado de la circulación ha provocado que la atención sea centrada este año en USD-MLC.

Inflación y precios desorbitados suenan cada vez que alguien se refiere al Desastre acrecentado desde el exterior y que sobredimensiona los efectos de una crisis mundial, regional en la cual el margen de error interno es enorme para cometer equivocaciones que se pagan caro.

Por cierto, el Diccionario Merriam-Webster refleja que la palabra más usada en inglés en 2023 fue «inflation» qie se utilizó un 17% más que en 2022 debido a la alta inflación que se está experimentando en todo el mundo.

Escasez es de esas palabras que están siempre presenters aunque no se mencionen o escriban, al igual que pan y azúcar en las que están representados los restantes productos normados que además de no alcanzar para el mes, están llegando con atrasos.

Efectivamente, en el camino hacia la institucionalidad y fortalecer el país como un estado de derecho, Legislación está presente ya en casi todos los ámbitos de la vida, pero todavía con camino por andar en el terreno de tener cultura en la materia.

Sector privado, que tiempo atrás solía hasta evitar pronunciarse, ha ganado su espacio, al igual que Mipyme hacia las cuales se nota más comprensión sobre su papel y necesidad de que no anden como ruedas locas, sueltas sin eje, sino de manera ordenada y legal.

CAUSAS DE LA POPULARIDAD

Aunque es difícil predecir con certeza cuál será la palabra más usada en un año determinado, entre tantos motivos están combinaciones de eventos actuales, cambios culturales, avances tecnológicos, influencia de figuras públicas y la dinámica natural de los idiomas.

Como que las palabras no son tan solo palabras, siempre hay alguna que si bien no se dice en cada conversación, está presente en el pensamiento de cada hablante de problemas que masivamente son deseados resolver en el 2024.

El uso del lenguaje es dinámico y puede cambiar rápidamente debido a una variedad de factores como a sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que despertó la atención mayoritaria y ahora aviva las expectativas sobre la solución de distorsiones de la economía que deben ser enfrentadas en condiciones de economía de guerra.

A pocas horas de concluir este 2023 la intención de la encuesta de Cubahora fue más bien provocar que cada uno escogiera su palabra del año, por lo que el autor de estas líneas también selecciona la suya sabiendo que no se pronuncia tanto.

Efectivamente: no se menciona, pero como que es generalizado desear que los problemas se resuelvan, y no hay otra manera de solucionarlos que no sea trabajando, les proponemos incluir el vocablo «trabajo»que si bien no se usa tanto, puede interpretarse de la omisión que se tiene en cuenta silenciosamente porque en ella está la clave de los arreglos.

¿Y qué tal si concluimos esta nota con palabras o frases populares en cada fin de año y decimos: ¡Les deseamos muchas felicidades y prosperidad en 2024! ¡que conseguiremos trabajando!