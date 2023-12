«Con las lecciones de 2023, a un 2024 diferente»

Casi al término de 2023, el complejo escenario en que hemos vivido deja lecciones de cómo aprovechar más nuestras fortalezas desde la localidad, y las debemos asumir para enfrentarnos a un 2024 diferente, dependiendo de cuánto seamos capaces de hacer, expresó en Artemisa el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al concluir aquí una visita gubernamental.

Con énfasis en el control y la exigencia, esta provincia –eminentemente agrícola– debe aportar más producción para bajar los precios, la principal insatisfacción del pueblo, y crecer en renglones que sustituyan importaciones y favorezcan la exportación tanto de bienes como de servicios, insistió Marrero Cruz, al reconocer también las potencialidades de la provincia en la industria, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y el compromiso con la historia de Cuba.

Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, expuso tres ejemplos de cuánto Artemisa puede aportar a la canasta básica normada de los artemiseños.

«Acá demandan por ese concepto 17 610 toneladas de arroz, y como se cosechan solo 4 438, la importación cuesta 10,5 millones de pesos. En cuanto a frijoles, se entregan por la libreta

1 572 toneladas, y de leche demanda 12,2 millones de litros, se producen solo 5,4 millones y se suple ese déficit con 3,5 millones de pesos, de ahí la necesidad de producir más», acotó.

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, al concluir la tercera visita a este territorio, con agenda apretada de vice primeros ministros, ministros y otros funcionarios, resumió reservas en la contratación con los productores y las bases productivas, parte de las fortalezas para satisfacer la demanda, de la provincia y de sus compromisos con la capital.

Mientras, el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, instó a no vender producciones si no hay dinero para pagar a los campesinos, pues, no solo entidades habaneras, sino también de la propia provincia, les deben unos 77 millones de pesos, y eso desestimula, tema que no permite más dilación, dijo.

Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice primer ministro de la República, convocó a atender más a sectores claves en la satisfacción popular, como la Salud Pública y la Educación, incluso, desde las condiciones de trabajo y estructurales de los sitios en los que se prestan servicios, pues, a pesar de las limitaciones, Artemisa exhibe, entre otros indicadores, una envidiable tasa de mortalidad infantil, de las mejores de Cuba, 4,1 por cada mil nacidos vivos.

En tanto, la vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh, reconoció que debemos estar más cerca del pueblo, que entidades estatales oferten más servicios en moneda nacional, evitar demoras en los trámites a la población con el uso de la tecnología, acortar los ciclos de abasto de agua y limpieza de fosas en zonas afectadas, entre otras recomendaciones relacionadas con la inocuidad de los alimentos en las bodegas de Comercio.

Como una de las principales lecciones de 2023, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez explicó que, al paso que se dan soluciones a casos afectados de eventos climatológicos, subsidios, madres con tres hijos, y otros sensibles programas de la Revolución, Artemisa demorará años en culminar con la lista de afectados, siendo ingente el transformar la producción local de materiales de la construcción, con un mínimo de renglones de los aprobados en el país.

Reflexionó, además, sobre un tema conclusivo de lo aprendido en 2023, una fuente de ingreso segura, el ahorro, «pues, aunque sí existe un trabajo, hay muchas reservas en entidades, fraudes eléctricos, pérdidas en las mediciones y otros indicadores que precisan control popular y el accionar de todos los artemiseños», dijo.

Esta es una provincia, expresó el Primer Ministro, que, de multiplicar las experiencias novedosas en varios sectores, de consolidar más la unidad y concretar la ciencia y la técnica en la gestión de Gobierno, con participación de su pueblo, será de las más prósperas de Cuba en 2024.