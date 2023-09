Los CDR de aniversario

Ya los CDR están de aniversario. 63 años de trabajo sostenido por la unidad en el barrio dónde cada vecino ha podido aportes a las diferentes labores que se convocan.

Un año diferente para la organización pues desarrollaron proceso de fortalecimiento el cual permitió garantizar que las estructuras cederistas cumpliera con retos que parecían imposibles.

Se incrementaron los patios de referencia donde ya se observan resultados,festivales de materias primas que lograron contribuir con la economía del país y donaciones de sangre, una de las acciones más humanas que desarrolla la mayor organización demostrando la estirpe del cubano.

Ya tenemos 63 años y no nos sentimos viejos, todo lo contrario. Nuevos retos se imponen para que el barrio siga adoptando estrategias y así garantizar que todo funciones, que la familia sea la comunidad y no dar lo que nos sobra sino lo que tenemos. Que siempre nos diferencie del resto del mundo no por ser diferentes, sino porque somos pueblo y sin temor a equivocarnos poder decir que «en cada cuadra siempre habrá un comité y en cada barrio Revolución».

¡Viva el 63 Aniversario de los CDR!

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook de su autora.