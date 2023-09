Septiembre, entre lluvias, ciclones y tormentas eléctricas

Septiembre se presenta como un abanico de variables meteorológicas, entre precipitaciones, además de ciclones, como se han visto hasta el momento, y por momentos intensas tormentas eléctricas acompañando los aguaceros.

Por ello el máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del grupo de pronósticos del Centro Meteorológico Provincial (CMP), realiza la «radiografía» del mes y explica que constituye el más activo de la temporada ciclónica, cuyo pico en este período para la cuenca del golfo de México, el mar Caribe y toda la zona del Atlántico norte lo marca el 10 de septiembre, cuando pudiera coincidir la formación de tres a cuatro sistemas.

«Normalmente —añade— vienen del Atlántico, algunos entran al Caribe y la gran mayoría transita por las Bahamas o hacia el norte, porque el anticiclón disminuye con respecto a agosto; sin embargo, este año han existido situaciones inusuales para la época. Primero, la formación de Idalia, con un estacionamiento y movimiento que no fue normal, ni tampoco las vaguadas descienden tanto como lo hizo en Pinar del Río para arrastrarlo hacia Estados Unidos».

Cronología ciclónica en septiembre

— Hace seis años estaba llegando a las costas de Cuba el huracán Irma, que el 9 de septiembre afectó las costas villaclareñas.

— En este mismo mes pasó Ike, el 8 de septiembre de 2008.

—También el huracán de 1933, el 1o. de septiembre, considerado de gran magnitud.

Por otra parte, existe un fenómeno El Niño con intensidad moderada y ello cambia los patrones de circulación general en la atmósfera. Hay mucho calentamiento global en los mares que también incide y repercute en el Atlántico norte.

La actualidad de los fenómenos meteorológicos impone hablar del ya huracán Lee, con gran intensidad y convertido en el cuarto de la temporada, pero a criterio del experto, «no va entrar de modo alguno al Caribe y se desplazará por mar al este de los Estados Unidos hacia arriba».

A ello se suma la formación de la depresión tropical número 14, en la mañana de este 7 de septiembre, al noroeste de las costas de Cabo Verde y que también se moverá hacia el norte, por lo que al parecer tampoco afectará a Cuba.

«Estamos en un mes muy activo, y octubre abre las posibilidades para la aparición de ciclones en el mar Caribe central y occidental con rumbo noroeste que pudieran, de algún modo, incidir sobre nuestro país, mas hasta ahora no se avizoran afectaciones en los próximos días.

Evidente la estructura que presenta Lee, con un ojo bien delimitado. (Mapa: Tomado de Internet)

—En reiteradas ocasiones algunas personas divulgan trayectorias por internet que no se corresponden con lo real…

—Hay quienes interpretan el modelo que les resulta más conveniente y a veces ocasionan pánico, sin buscar los aciertos de esos que tienen hasta 20 días de pronósticos por delante. Lo he repetido en varias ocasiones, después de las 120 horas estos modelos pueden tener un grado de error, y a veces simulan una formación ciclónica en un punto determinado y luego no ocurre así, por lo que los «cicloneros informáticos» y sin un fundamento pueden equivocarse al no estar sustentados por bases científicas.

Si de precipitaciones se habla

Amaury Machado Montes de Oca subraya que desde hace unos días llueve fuerte en Villa Clara, con una vaguada bien estacionaria en la costa este de los Estados Unidos, patrón que tampoco resulta característico en los inicios de septiembre.

«Continuarán las precipitaciones en los próximos días, sin olvidar que octubre es otro mes lluvioso del año. Aunque los de mayor intensidad han ocurrido en 2012 y 2018, en los restantes no ha sido así, y el actual continuará con lluvias, por encima de la media, y eso es lo que esperamos».

El experto significa que acumular precipitaciones sin afectación ciclónica es bueno, luego vendrá el período seco, de noviembre a abril, y este año debe ser más húmedo, fundamentalmente desde mediados de enero hasta el cuarto mes del año.

—¿Respecto a las descargas eléctricas?

—Sin duda, han sido intensas en estos días, tanto en cantidad como por frecuencia continua, debido a la combinación de dos masas de aire. La hondonada de las zonas invernales junto a las vaguadas de nivel medio y el propio calentamiento inherente al mes de septiembre. Al unirse estos niveles de temperaturas provocan las tormentas una vez que chocan las dos masas de aire. Estas seguirán hasta el próximo domingo en compañía de las lluvias y chubascos.

—¿Y las temperaturas?

—Estas últimas etapas han registrado temperaturas elevadas en el país con récords máximos en varios puntos. En la provincia se ha sentido su intensidad, aunque hemos experimentado un poco el refrescamiento de las temperaturas mínimas en las últimas jornadas, lo que indica que a raíz de cómo se comportan las condiciones meteorológicas, el invierno pudiera adelantarse, sin que resulte —y lo aclaro— un frío inminente, porque la temporada invernal todavía demora.