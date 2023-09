En tiempos de bancarización, ¿cómo funciona el comercio electrónico en el turismo cubano?

El turismo cubano ha desarrollado durante mucho tiempo acciones dentro del comercio electrónico. ¿Cómo ha sido el proceso?, ¿cuáles son las proyecciones principales?, ¿hacia dónde se dirigen los próximos pasos, en la etapa de la bancarización? A estas interrogantes se dio respuesta en la emisión de lunes de la Mesa Redonda.

Para ello comparecieron en el panel: Adalberto Venero Lemus, viceministro del Misterio del Turismo (Mintur); Liubersy Pérez Guillén, vicepresidenta primera del grupo empresarial CUBASOL; Pavel Pavón Vargas, director de Tecnologías del Sistema del Turismo, y Ernesto Alavez Alavez, vicepresidente de economía y finanzas del grupo Empresarial Gaviota.

Comercio electrónico y pagos digitales en el turismo cubano

Adalberto Venero Lemus, viceministro del Misterio del Turismo, comenzó su intervención en la Mesa Redonda ratificando la importancia para la economía cubana y las finanzas del proceso de bancarización, con énfasis en los pagos electronicos, que “son los que más vínculos posibilitan entre la población y los actores económicos, sean estatales o no”.

Recordó que desde la década de 1990, en el Mintur, se utilizan en todas sus instalaciones los pagos electrónicos. “Fue en ese momento, que se creó Fincimex, entidad que procesa las tarjetas internacionales que permiten los pagos electrónicos.

“Lo anterior representó un paso necesario, liderado por Fidel, que obedecía a una necesidad del turismo internacional”, acotó Venero Lemus.

Explicó que, aunque Cuba apenas empiece en el proceso, el turismo mundial hace años usa los pagos electrónicos, siendo “poco habitual que los visitantes se desplacen por el mundo, moviendo grandes cantidades de efectivo, para disfrutar de sus vacaciones”.

Detalló que el sector del turismo posee el 29 % de la infraestructura de pos que existe hoy en Cuba, porque “ciertamente lleva un nivel de aseguramiento desde el propio turismo internacional. Si bien, no nos podemos conformar con lo realizado hasta la fecha, se debe reconocer que estamos en mejores condiciones para enfrentar el proceso, porque hay una infraestructura instalada a lo largo y ancho del país, aunque el nivel de despliegue varíe según las características de cada entidad y de lo que se considere una prioridad de trabajo”.

Además, el viceministro elogió la experiencia acumulada de los trabajadores del Mintur en el procesamiento de pagos electrónicos, fundamentalmente internacionales, la cual ha servido para la bancarización.

Precisó que actualmente en el país se cuenta con tecnología de punta. “Tenemos pos inalámbrico, sustentado en tecnología 4G, que da mucha confiabilidad al cliente y posibilita la gestión de venta”.

Señaló que el medio de pago por excelencia de los visitantes que llegan a Cuba son las tarjetas de crédito. “Hay un gran confort por parte de los clientes del uso de este medio de pago electrónico en el uso diario”.

Existen distintas modalidades del pago electrónico. “Hablamos del pos y la tarjeta, ambos en físico, pero hoy se utiliza del QR, se paga por teléfono. Hay distintos dispositivos que garantizan un servicio de seguridad mínimo. Y es que los pagos electrónicos tienen una mayor seguridad, porque no se entraña el riesgo de que se extravíe el efectivo y representa una mayor rapidez, comodidad, flexibilidad” comentó.

Recordó que el proceso es un fenómeno que estuvo vinculado en su momento con la pandemia de covid-19, etapa en la cual tuvo un crecimiento notable, porque permitía prescindir de la manipulación del dinero, la cual constituía una vía de contagio.

Igualmente, indicó que en el periodo se aprobó en un grupo de entidades ejercer la venta de productos en MLC. “Desde un inicio se crearon las condiciones para que se emplearan el cobro y el pago electrónicos, mediante tarjetas, transfermóvil, y esto también dio un crecimiento considerable en el empleo de estos medios de pago.

“La práctica ha demostrado que es posible en los establecimientos, y no solo los que son en MLC, realizar todas las operaciones, empleando a los medios electrónicos”.

El transfermóvil, plataforma de pago implementada por Etecsa y el Mintur. Foto: Archivo.

El viceministro estimó, de manera preliminar con relación al turismo nacional, que en la etapa estival debe haber más de un millón y medio de pernoctaciones en las instalaciones hoteleras, “donde se ha intencionado, en la medida de las posibilidades, la venta de opcionales, recorridos y hasta la Vuelta a Cuba, productos turísticos con gran acogida por la población”.

Destacó que se ha podido realizar toda esa venta, sustentada en los medios electrónicos.

En tal sentido, “existe una relación directa entre los pagos electrónicos y la bancarización con el desarrollo, la eficiencia, la inmediatez, la seguridad… Este proceso es lo que ha permitido que cuente con todo el apoyo y comprensión de las distintas entidades nacionales”.

No obstante, Venero Lemus reconoció que hay lugares donde no están creadas las condiciones todavía. “Si bien, tenemos un camino adelantando, eso no nos puede conllevar a la conformidad”, apuntó.

Agregó que como respuesta a los efectos del bloqueo en el país, de conjunto con el sistema bancario cubano, el Mintur utiliza productos como las tarjetas prepagados o para viajeros, las cuáles se comercializan a través de Cadeca.

“Pensamos cercarlas en las recepciones de los hoteles, para que no sea un impedimento para los visitantes que llegan a Cuba utilizar esos pagos electrónicos”.

Recalcó la relevancia del proceso de capacitación que realiza el Mintur desde el punto de vista institucional. “Estamos desarrollando acciones conjuntas con Etecsa y el Ministerio de Comunicaciones, porque en la unión de todos, está la fuerza, para trasladar el mayor volumen de información y solucionar las problemáticas que se presenten”.

Por último, acentuó el papel de la Empresa de Servicios Informáticos Especializados en el Mintur, “ya que soporta la mayoría de servicios de hardware y software para las entidades, y ha trabajado con Etecsa en la implementación del transfermóvil.

Además, es “donde mensualmente se chequean cuáles son las principales necesidades, dificultades, aseguramiento del turismo…, existiendo una respuesta conjunta ante esos retos”, concluyó.

Pavel Pavón Vargas, director de Tecnologías y Sistemas del Mintur, dijo que desde el 2017 su ministerio implementa un proceso de transformación que partió de la infraestructura y ciberseguridad, gobierno electrónico, y marketing digital y comercio electrónico.

“En la nueva etapa estamos incursionando en los destinos turísticos inteligentes, una tendencia creciente en la gestión de este tipo de mercado”, aseguró en el espacio televisivo.

Dijo que este desarrollo tecnológico de la cuarta revolución industrial ha impactado favorablemente en la forma de consumir y gestionar los productos de destinos turísticos en la actualidad. “Hoy los turistas digitales hacen un uso intensivo de las tecnologías antes, durante y después de visitar su destino; por tanto, los gestores turísticos han tenido que adaptarse a esta nueva tendencia”.

Pavón Vargas agregó que el comercio electrónico no es ajeno a esta tendencia y en épocas anteriores se utilizaron otros canales como el GDS AMADEUS. “Pero, a consecuencia del bloqueo muchas entidades cubanas hoy no tienen acceso a estas plataformas”. Por esos motivos comenzaron a promocionar sus productos en Internet y a potenciar las plataformas de comercio electrónico.

Para lograr eso según el directivo lo primero que hicieron fue crear la infraestructura que incluyó el despliegue de la conectividad de banda ancha y la red wifi. Actualmente, más del 80 por ciento de los hoteles brindan servicios de internet a sus clientes.

Asimismo, se instalaron más de 3 950 POS, y se comenzaron a utilizar otras herramientas como Bulevar MiTranfer en donde se realizaron más de 300 000 operaciones de cobros en más de 1 000 comercios del turismo.

Sobre el comercio electrónico dijo que el principal canal del Mintur es el Portal Oficial del Turismo en Cuba, que existió desde los años 90’ con un perfil netamente informativo. “Además de decir ‘yo quiero ir a Cuba’, el turista también puede reservar por esta vía. Este proceso se comenzó por pasarelas de pago internacionales que también han sido perseguidas, pero con el surgimiento de otros canales como EnZona y Transfermóvil existe un público y un acceso de la población de pago a estos canales”.

Explicó que las cadenas hoteleras también tienen sus sitios de reservas y los hoteles tienen sus páginas web para la comercialización.

“La meta es continuar con este proceso para que todos nuestros hoteles tengan las facilidades para el comercio electrónico”.

A pesar de los lugares intrincados en los que están emplazados, 40 campismos populares cuentan con cobertura wifi y en todos se brinda las facilidades de la bancarización.

Gaviota y Cubasol de cara a la bancarización

En los últimos minutos de la Mesa Redonda Ernesto Alavez Alavez, vicepresidente de Economía y Finanzas de Gaviota, explicó que el Grupo Hotelero ha fomentado el pago de los servicios por canales de pagos electrónicos en vez del dinero en efectivo.

“Hoy se utilizan transferencias, cheques, cartas de crédito y letras de cambio como alternativas al efectivo. Los canales electrónicos que más se utilizan son las terminales de puntos de venta (TVP-POS), las pasarelas de pago Transfermóvil y EnZona y la Banca Remota”, refirió el directivo.

Hoy existen 868 POS en la cadena distribuidos principalmente en la hotelería extrahotelera y en las marinas, por ejemplo. “El 99 % de nuestras operaciones de cobro forman parte de este sistema de bancarización. No lo tenemos donde no se puede hacer de otra manera como el senderismo en Topes de Collantes. No obstante, no se niega el uso del efectivo”.

Además, el código QR se implementa en puntos de venta como complemento a la gestión de cobros de los servicios, el cual garantiza seguridad y rapidez en las operaciones que se realizan de forma automática.

Hacia lo interno, el 100 por ciento de las operaciones de Gaviota de realizan de manera online, incluido el pago a proveedores. “Existe un amplio uso de la Banca Remota para estos fines. El efectivo se destina a operaciones específicas”.

Por su parte, Liubersy Pérez Guillén, vicepresidenta primera del Grupo Empresarial Cubasol, dijo que se ha trabajado en que cada una de sus cuatro empresas que directamente tienen que ver con el turismo implemente el uso de las pasarelas de pago, código QR o POS cuando las condiciones lo han permitido.

Para lograr estos fines, explicó, se han garantizado las condiciones técnicas y la capacitación a todo el personal que trabajan en el grupo empresarial. En las Marinas Marlin se efectúa el 100 por ciento de los cobros digitales y en Transtur igualmente. En Caracol se realizó un proceso acelerado de informatización está al 98 % y en Palmares, la empresa más grande, cuenta 393 POS más los códigos QR.