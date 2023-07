Ni la vulgaridad ni la banalidad pueden caracterizar nuestra recreación

«La política cultural de la Revolución Cubana es una sola, para todos los sectores. No podemos permitir que, en algún lugar, estatal o no, se divulgue algo que atente contra eso, desde la música, la actuación, la creación en general. La vulgaridad y la banalidad no puede caracterizar ningún contenido que se le ofrezca al público», aseguró este miércoles el Primer Secretario del Comité Central del Partido Cominista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez