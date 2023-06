Lula calificó de amenaza exigencias de UE para acuerdo con Mercosur

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó hoy aquí de amenaza las demandas de la Unión Europea (UE) para finalizar el acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur)

Al discursar en la Cumbre sobre Nuevo Pacto de Financiación Global sentado al lado de su par francés, Emmanuel Macron, el exsindicalista aludió a dispositivos que prevén sanciones, consideradas duras por el Gobierno brasileño, en caso de incumplimiento de obligaciones por parte de los países participantes.

«Me muero por llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Pero no es posible, la carta adicional hecha por la Unión Europea no permite que se haga un acuerdo. Haremos la respuesta, y le enviaremos la respuesta, pero necesitamos empezar a discutir», señaló.

Insistió en que «no es posible que nosotros tengamos una asociación estratégica, y haya una carta adicional que haga amenaza a un socio estratégico».

El convenio entre los dos bloques se negocia desde 1999. En 2019 finalizaron las negociaciones comerciales y dos años después las relacionadas con aspectos políticos y de cooperación.

Desde entonces, el pacto está en fase de revisión para ser la firma y la política ambiental de la gestión del exmandatario Jair Bolsonaro, que resultó en un alza de la deforestación, dificultó la negociación.

La UE envío al Mercosur un documento con «instrumentos adicionales» a añadir al acuerdo. Son esos aditivos que Lula definió como amenaza.

Uno de ellos hace referencia a la ley aprobada por el Consejo Europeo en mayo pasado, que prohíbe la importación de productos de zonas deforestadas después de 2020, además de establecer la aplicación de multas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil negocia con los demás integrantes del Mercosur la presentación de una contrapropuesta.

También en su alocución, en el que abordó la desigualdad y el hambre, Lula volvió a defender la creación de una moneda alternativa para que los países involucrados en una transacción comercial sin la participación de Estados Unidos no necesiten depender del dólar.

«Hay gente que se asusta cuando hablo de crear nuevas monedas en nuevos comercios. No sé por qué Brasil y Argentina tienen que hacer comercio en dólares, por qué la gente no puede hacerlo en nuestras monedas. No sé por qué Brasil y China no pueden hacer en nuestras monedas, por qué tengo que comprar dólar», preguntó el fundador del Partido de los Trabajadores.

Adelantó que la discusión sobre el tema está en su agenda de prioridades y deberá ser tratado en la próxima reunión del Brics, grupo compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, prevista para el segundo semestre.

Igualmente, el exdirigente obrero aseguró que llevará el asunto a la próxima cita del G20, que reúne a los países con economías más desarrolladas.